I malumori nel M5s dopo la sconfitta delle Europee 

(Di martedì 28 maggio 2019) C'è chi parla di uno 'shock', chi addirittura di una Waterloo e c'è anche chi non si aspettava un risultato buono ma non così tanto deludente. Dopo laalle Europee il malumore non manca di serpeggiare fra le fila di M5s. C'è un fronte dello scontento che arriva da tutte le parti, si apprende, e che punta il dito anche sulle scelte della comunicazione che, al netto di alcuni cambiamenti recenti durante la campagna elettorale, hanno circondato il capo politico: Luigi Di Maio, è il ragionamento, non può decidere soltanto insieme a pochi. Ed è stata 'infelice', questo il giudizio, la frase che ha pronunciato il capo politico: "nessuno ha chiesto le mie dimissioni". Bisogna riflettere ed allargare il campo di coloro che ragionano sulle strategie del Movimento, è la linea. Senza creare, di fatto, una spaccatura fra gli eletti al secondo mandato e le new entry, fra le quali ci sono ...

