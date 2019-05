I 10 migliori ristoranti che hanno aperto nell' ultimo anno

Piazza del Campo a Siena : info utili per la visita - storia del palio e Torre del Mangia - migliori ristoranti : Piazza del Campo, meglio conosciuta da tutti semplicemente come “Il Campo”, è la Piazza principale della città di Siena ed è il luogo in cui si svolge il tradizionale palio, che solitamente avviene due volte all’anno, a luglio e a metà agosto. Si tratta di una Piazza conosciuta praticamente in tutto il mondo per la sue incredibile bellezza e per alcuni suoi tratti caratteristici, come ad esempio la particolare forma a conchiglia. Ma non ...