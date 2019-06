Fiorentina a Firenze : i 10 migliori ristoranti dove mangiarla : I'BrindelloneSergio GozziBoccanegraRegina BisteccaIl LatiniDel FagioliBuca LapiAntico Ristoro del CambiBuca dell'OrafoDa Burde Sotto quattro dita è un carpaccio, buono per carità ma è un’altra storia. Alta, succulenta, profumata: il richiamo della Fiorentina – o della Bistecca, come la chiamano i toscani doc – per i carnivori del pianeta è irresistibile. Oggetto del desiderio dei golosi, formidabile richiamo per tavolate ...

Ristoranti - le 10 migliori nuove aperture del 2019 secondo TheFork : Quando si tratta di Ristoranti, la caccia alle nuove aperture è uno sport incredibilmente divertente. Perché scoprire un nuovo locale dall'offerta interessante, recensirlo e consigliarlo agli amici in anteprima può regalare una gustosissima soddisfazione. Lo sanno bene gli utenti di TheFork, la popolare piattaforma di prenotazione per Ristoranti, che attraverso i propri voti hanno stilato la classifica finale dei TheFork ...

I 10 migliori ristoranti che hanno aperto nell'ultimo anno : Ogni anno, in Italia, aprono quasi 10 mila nuovi locali. Secondo i dati Unioncamere del 2016 si tratta di piadinerie, caffè, pizzerie, ristoranti, bistrò, osterie: l'ospitalità nel nostro Paese ha assunto forme varie, mutuando dall'etnico al tradizionale per adattarsi a qualunque disponibilità economica, perché i 12 milioni di italiani che mangiano fuori casa spendono, secondo la Federazione italiana pubblici esercizi (Fipe), circa 76 miliardi ...

Google Maps testa una sezione dedicata alle foto dei migliori piatti dei ristoranti scattate dagli utenti : Google Maps sta testando la sezione piatti Popolari con le foto ai migliori piatti dei ristoranti scattate dagli utenti. L'articolo Google Maps testa una sezione dedicata alle foto dei migliori piatti dei ristoranti scattate dagli utenti proviene da TuttoAndroid.

Piazza del Campo a Siena : info utili per la visita - storia del palio e Torre del Mangia - migliori ristoranti : Piazza del Campo, meglio conosciuta da tutti semplicemente come “Il Campo”, è la Piazza principale della città di Siena ed è il luogo in cui si svolge il tradizionale palio, che solitamente avviene due volte all’anno, a luglio e a metà agosto. Si tratta di una Piazza conosciuta praticamente in tutto il mondo per la sue incredibile bellezza e per alcuni suoi tratti caratteristici, come ad esempio la particolare forma a conchiglia. Ma non ...