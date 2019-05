Hysaj dopo l’offerta dell’Atletico anche l’Inter si lancia sul terzino del Napoli

ilnapolista

(Di martedì 28 maggio 2019) Non solo acquisti nel mercato del, macessioni che sono importanti per realizzare il tesoretto necessario agli investimenti. Il nome caldo in questo momento è quello di Elseid. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport ci sarebbe un’offerta dall’Atletico di 20 milioni per il difensore albanese, ma la richiesta di De Laurentiis sarebbe esattamente il doppio. Una novità arriva in queste ora da Radio Kiss Kiss che parla di un interessamento dell’Inter per l’esterno classe ’94. Beppe Marotta avrebbe inoltrato una proposta ufficiale al presidente per il difensore che sarebbe tra le richieste della nuova squadra targata Antonio Conte. Quella di cedereè una priorità per il club azzurro che in caso contrario si vedrebbe costretto a rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2021 per non correre il rischio di cederlo gratuitamente L'articolo...

