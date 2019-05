Honda e - L' elettrica avrà gli specchietti retrovisori digitali

quattroruote

(Di martedì 28 maggio 2019) Non è una concept: questa è la news. Laannunciato che il sistema di, già visto sui prototipi Urban EV ed e-Prototype, sarà disponibile anche sulla e, versione di serie della piccolagiapponese in uscita entro la fine dellanno.Un display a destra e uno a sinistra. Non si tratta di una primizia assoluta (lAudi e-tron, per esempio, ha già introdotto questa tecnologia) ma certamente di evento degno di nota, considerata la tipologia dauto in questione, che non è una grande e costosa Suv, bensì una piccola hatchback dal prezzo accessibile per molti. Su questa, i tradizionalilaterali saranno rimpiazzati da videocamere compatte capaci di proiettare immagini dal vivo su due schermi da 6 installati allinterno dellabitacolo. Entrambi i monitor sono annegati alle estremità del cruscotto. Più di un vezzo. Quali i vantaggi? Lestetica ne guadagna ...

