Hockey ghiaccio | Mondiali 2020 | definiti i gironi L’Italia dovrà salvarsi contro

Hockey ghiaccio - Preolimpico Pechino 2022 : l’Italia affronterà Lettonia e Francia ad agosto 2020 : Dopo aver raggiunto la salvezza ai Mondiali, la nazionale italiana di Hockey su ghiaccio parteciperà al torneo di qualificazione per le Olimpiadi 2022 di Pechino. Gli azzurri prenderanno parte al Preolimpico insieme alla Lettonia (padrona di casa), la Francia ed una vincente dei tre gironi di qualificazione precedenti. L’Italia sarà impegnata dal 27 al 30 agosto 2020 a Riga (Lettonia) e l’obiettivo è quello di vincere questo torneo e ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 : la Finlandia è campione! Schiantato il Canada per 3-1 - terza la Russia : La Finlandia ce l’ha fatta ed è campione del mondo! I Leoni hanno vinto per 3-1 contro il Canada la finale dei Mondiali di Hockey ghiaccio 2019 di Slovacchia. Alla Ondrej Nepela Arena di Bratislava non sono mancate emozioni e spettacolo con gli scandinavi che hanno concluso nel migliore dei modo il loro eccellente percorso conquistando il terzo titolo della propria storia dopo le edizioni 1995 e 2011. Per il Canada grande amaro in bocca ...

Hockey ghiaccio - Qualificazioni Olimpiadi 2022 : l’Italia sfiderà Lettonia e Francia - in palio un pass per Pechino : La Nazionale Italia di Hockey ghiaccio disputerà il torneo di qualificazione alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: gli azzurri affronteranno Lettonia, Francia e una vincente della fase precedente, l’appuntamento è a Riga (Lettonia) dal 27 al 30 agosto 2020. Servirà una vera e propria impresa per volare ai Giochi, soltanto la vincente del raggruppamento potrà staccare il pass per la rassegna a cinque cerchi. Questi gli altri due gironi ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 : colpaccio della Finlandia che batte la Russia - il Canada regola la Repubblica Ceca e raggiunge in finale i finnici : Giornata di Hockey su ghiaccio di gran livello quella di oggi: nelle arene di Bratislava (Slovacchia) si sono disputate le semifinali dei Mondiali 2019. La sorpresa arriva nella prima sfida, giocata alle 15:15, in cui la Finlandia si è imposta sulla favorita Russia con il punteggio di 1-0, mentre in serata vittoria piuttosto tranquilla del Canada che si è liberato della Repubblica Ceca per 5-1. Partiamo dalla sfida pomeridiana in cui a regnare è ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 : il Canada passa con il brivido - Russia e Finlandia eliminano USA e Svezia - Repubblica Ceca in scioltezza : Giornata di Mondiali di Hockey su ghiaccio per cuori deboli quella di stasera, è iniziata infatti la fase ad eliminazione diretta della competizione con le migliori otto squadre del Mondo a darsi battaglia e regalare spettacolo. Alle ore 16:15 il Canada va ad un solo secondo dall’eliminazione per poi battere la Svizzera nel supplementare 3-2, mentre la Russia doma gli Stati Uniti e vola in semifinale grazie al successo per 4-3. In serata ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 : l’Italia si salva - vincono anche Svezia - Canada e Gran Bretagna : Si è giocata la penultima giornata dei Gironi per quanto riguarda i Mondiali di Hockey ghiaccio di Top Division 2019 di Slovacchia e le emozioni non sono certo mancate. Innanzitutto l’Italia si salva vincendo agli shoot-out contro l’Austria quindi la Gran Bretagna fa lo sgambetto alla Francia. Negli altri incontri vittorie importanti per le posizioni in vista dei quarti di finale per Svezia e Canada. FRANCIA – Gran Bretagna ...

Hockey ghiaccio - ITALIA GUERRIERA! Batte l’Austria agli shoot-out e conquista la salvezza ai Mondiali! : Sean McMonagle è arrivato dall’Ontario per regalare la salvezza all’ITALIA ai Mondiali di Top Division di Hockey ghiaccio 2019. Il nativo di Oakville (Canada), infatti, ha avuto il merito e la bravura di segnare lo shoot-out decisivo al termine di una partita contro l’Austria dalle mille emozioni. Il punteggio finale di 4-3 ci regala i due punti che ci permettono di mandare i biancorossi all’ultimo posto del Girone B e, ...

LIVE Italia-Austria 4-3 Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 in DIRETTA : AZZURRI SALVI AGLI SHOOT-OUT!!!! : Buonasera e benvenuti alla fondamentale DIRETTA LIVE di Italia-Austria, ultimo match del Girone B dei Mondiali di Top Division di hockey ghiaccio 2019 di Slovacchia. Alle ore 20.15 alla Ondrej Nepela Arena di Bratislava andrà in scena un incontro letteralmente decisivo: una vera finale. Chi vince, infatti, si salva dalla retrocessione in Prima Divisione, chi perde finisce un gradino sotto. Come era facilmente prevedibile Italia-Austria avrebbe ...

LIVE Italia-Austria 3-3 Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 in DIRETTA : si deciderà tutto con gli shoot-out!

LIVE Italia-Austria 3-3 Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 in DIRETTA : si va all'overtime!

LIVE Italia-Austria 3-3 Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 in DIRETTA : match vibrante!

LIVE Italia-Austria 3-3 Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 in DIRETTA : ancora Raffl riporta la parità

LIVE Italia-Austria 3-2 Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 in DIRETTA : Rosa ci porta avanti!!

LIVE Italia-Austria 2-2 Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 in DIRETTA : Kostner riportà la parità!