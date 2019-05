Hoara Borselli | la stella di Ballando caduta in disgrazia | “Ecco che fine ho fatto”

caffeinamagazine

(Di martedì 28 maggio 2019) Proprio quandocon le stelle sia avvia al suo atto conclusivo, ecco la doccia fredda. Sono parole che fanno male quello die destinate a far discutere. Le sue ‘accuse’ hanno un bersaglio diretto e preciso.infatti pensa di sapere il motivo dei mancati inviti, anche se non vuole svelarlo: “Devo essere sincera, ho vinto la prima edizione dicon le Stelle, è un programma che ho nel cuore, ma è un programma che mi ha trattato molto male a posteriori – ha fatto sapere ospite telefonica del programma “I lunatici” su Radio due – In tutte le edizioni dove sono sempre state chiamate persone che hanno rappresentato un po’ il programma, non so perché, la memoria è stata molto corta. Il motivo? Lo so. Una spiegazione me la sono data. Ma non si può dire”. Attiva su Instagram, racconta anche delle strane richieste dei follower: “Oltre a quelli che ...

zazoomblog : Hoara Borselli sono stata trattata male a posteriori da Ballando con le stelle - #Hoara #Borselli #stata #trattata - zazoomblog : Ballando con le Stelle Hoara Borselli: Trattata male a posteriori - #Ballando #Stelle #Hoara #Borselli:… - LadyNews_ : Hoara Borselli rivela: “Su Instagram tanti uomini mi chiedono le foto dei piedi” -