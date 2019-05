Hawaii | insegnante di yoga si perde nella foresta | Amanda ritrovata viva dopo 16 giorni

Blastingnews

(Di martedì 28 maggio 2019) Quella che arriva dalleè davvero una bellissima notizia, in quanto un'didi 35 anni,Eller, è stata trovata16in unadell'arcipelago americano. Secondo quanto riporta la stampa internazionale, la donna era uscita l'8 maggio scorso per fare un'escursione alladi Makawao, ma poi di lei si erano perse le tracce. Ormai le speranze di trovarlaerano veramente ridotte al minimo, ma è stata la famiglia a volere fortemente che le ricerche proseguissero. In cuor loro infatti sentivano che la donna fosse. E così, lo scorso weekend, è stata rintracciata da un elicottero che sorvolava la zona in questione. Grande la felicità non appena la donna è stata avvistata.era in buone condizioni La donna ha davvero stupito tutti, in quanto le sue condizioni erano assolutamente buone.aveva infatti solo delle piccole ...

