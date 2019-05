Grande Fratello | resoconto ottavo appuntamento | fuori Serena | la De André incontra l' ex

Blastingnews

(Di martedì 28 maggio 2019) L'ottava puntata del16 è andata in onda ieri, 27 maggio, sotto la guida di Barbara d'Urso, coadiuvata dagli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Si è trattato dell'ennesimoincentrato su Francesca De, che ha potutore il suo ex fidanzato Giorgio Tambellini. Ma l'incontro non ha dato l'esito sperato, dato che quest'ultimo non ha chiarito se davvero il tradimento con la ragazza mora c'è stato. Spazio, inoltre, ad altri momenti toccanti, com'è accaduto per Gennaro Lillio che ha ricevuto una lettera da parte della sorella. E tra un argomento di discussione e l'altro, è giunto anche il momento per una nuova eliminazione e per la proclamazione del primo finalista di questa edizione. Inevitabili anche le nomination, il cui esito verrà svelato nella semifinale in onda il prossimo lunedì....

QuiMediaset_it : L'ipotesi dell'ingresso di Eliana Michelazzo nella casa del Grande Fratello come concorrente non è mai stata presa… - davidemaggio : #ElianaMichelazzo domani al Grande Fratello #GF16 Mediaset fermi anche la sola ospitata dell'agente per conoscere… - GrandeFratello : Vladimir Luxuria ospite a sorpresa nella Casa di Grande Fratello, questa sera lunedì 20 maggio in prima serata. Lux… -