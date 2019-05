Grande Fratello | il passato di Daniele lo ha segnato molto Ecco cosa gli é successo

Grande Fratello 16 - il Moige denuncia : 'Scene aggressive e di violenza su una donna' : Il Movimento Italiano Genitori, come accade spesso, ha deciso di esporsi contro quello che accade nel reality attualmente in onda su Canale 5: il Grande Fratello 16. Il giorno successivo alla puntata in cui c'è stato il confronto definitivo tra Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini, il Moige ha diramato un comunicato stampa per protestare per le scene aggressive e lesive dell'immagine della donna che sono andate in onda ieri sera. Il Moige ...

“Scene gravissime”. La denuncia che fa tremare il Grande Fratello. “Una violenza inaudita. Era sotto effetto di stupefacenti?” : Ieri sera è successo davvero di tutto durante l’ottava puntata del Grande Fratello. Per chi non lo sapesse infatti, l’ex fidanzato di Francesca De André è entrato dopo che Alessandra, migliore amica della gieffina, ha confermato il suo tradimento. Come due settimane fa, Giorgio è sembrato molto su di giri, troppo forse, quasi “alterato”, dirà poi qualcuno sui social: nega il tradimento, lo ammette, poi lo nega ancora e così via. E si avvicina ...

Cristian Imparato/ 'Le concorrenti del Grande Fratello 2019 sono tutte rifatte' : Cristian Imparato si scaglia contro le concorrenti del Grande Fratello 2019: 'sono tutte rifatte', confessa il cantante a Nuovo.

Grande Fratello 16 - le immagini hot di Gennaro e Francesca De André in diretta a Mattino Cinque : Ci voleva l'ingresso di Taylor Mega o, molto più probabilmente, il tentativo di chiarimento, finito per nulla bene, con l'ex fidanzato Giorgio Tambellini, per far sì che Francesca De André si lasciasse finalmente andare con Gennaro Lillio. Le immagini del risveglio decisamente piacevole tra Francesca e Gennaro, riprese ovviamente dalle attentissime telecamere presenti nella casa del Grande Fratello, sono andate in onda addirittura in ...

Grande Fratello - il Moige denuncia il reality all'Agcom : "Scene di violenza e droga" : "Il Grande Fratello, in onda ogni lunedì sera su Canale 5, viola ogni elementare principio di decenza non solo televisiva ma umana, creando situazioni di scontro con personaggi che offendono non solo la dignità di tutti gli spettatori, ma anche la memoria delle numerose donne vittime di violenza".

Grande Fratello 16 - la denuncia del Moige : "Chiare scene di violenza sulle donne" : Non c'è edizione del Grande Fratello senza esposto del Moige, il Movimento Italiano Genitori, che nel pomeriggio di martedì 28 maggio 2019 ha diffuso un comunicato stampa con cui ha annunciato di aver presentato oggi una denuncia all'Agcom e al Comitato Media e Minori contro il reality di Canale 5.È stata la puntata del Grande Fratello andata in onda meno di 24 ore fa ad aver spinto l'associazione di promozione sociale, che da anni si ...

Grande Fratello - anche Kikò Nalli perde la testa. E di mezzo c’è ancora lei - Francesca De Andrè : Un’altra Grande puntata, l’ottava per la precisione, del Grande Fratello. Protagonista assoluta sempre lei: Francesca De Andrè, figlia di Cristiano e nipote del celebre Faber. Talmente protagonista da chiedersi “cosa sarebbe stato il Grande Fratello senza Francesca De André?”. E qualcuno ha già risposto: “Poco, pochissimo, quasi nulla”. In effetti sono almeno quattro puntate che il reality condotto da Barbara D’Urso gira attorno – in ...

Grande Fratello 16 - Gennaro : "Francesca perdonerà il fidanzato Giorgio" : Nel corso del daytime del Grande Fratello 16 trasmesso oggi, martedì 28 maggio 2019, su Canale 5 è stato riassunto quanto accaduto nella lunga diretta di ieri sera. In particolare sono stati proposti i commenti inediti al teso faccia a faccia tra Francesca e il fidanzato Giorgio, che l'ha tradita di recente. Gennaro, sempre più vicino alla nipote di Fabrizio De Andrè, ha parlato di "scena surreale", per poi dirsi convinto che "lei lo ...

Taylor Mega entra nella casa del Grande Fratello - Iva Zanicchi : “Hai un compito : dalla” : Taylor Mega è entrata nella casa del Grande Fratello, presentandosi ai suoi nuovi coinquilini con un abito rosso fuoco dagli spacchi laterali che arrivavano fino ai glutei e stivali alti fin sopra al finocchio. Un look molto provocante che rispecchia perfettamente la personalità esuberante dell’influencer che sicuramente porterà scompiglio tra i concorrenti del reality dal momento che tra lei e Gennaro c’è già un’attrazione ...

Grande Fratello : Daniele Dal Moro fa una confessione a Taylor Mega : Daniele Dal Moro del GF 16 a cuore aperto: la rivelazione a Taylor Mega Ieri sera ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata dagli italiani nientepopodimeno che la popolare influncer e imprenditrice digitale Taylor Mega. E il suo arrivo ha sparigliato immediatamente gli equilibri della Casa, rifacendo un po’ ingelosire alcune concorrenti. Ma non è finita qua perchè la ragazza ha subito fatto amicizia con Daniele Dal Moro, il quale ha ...

Grande Fratello - fuori Serena Rutelli : il messaggio struggente di Barbara Palombelli alla figlia : Barbara Palombelli parla della figlia Serena Rutelli e della sua esperienza al Grande Fratello. La ragazza, adottata da Barbara e Francesco Rutelli, nella casa televisiva è stata contattata dalla madre biologica, ma lei non l'ha voluta vedere. "Dopo due mesi, Serena è tornata dal suo fidanzato, da s

Panico al Grande Fratello. Barbara D’Urso Caccia dalla Casa Giorgio! : Durante l’ultima diretta del Grande Fratello 2019 è successo di tutto, ma sicuramente un fatto è degno di nota, un fatto gravissimo che ha fatto letteralmente imbufalire la conduttrice Barbara D’Urso, la quale ha letteralmente Cacciato dalla Casa un personaggio controverso che mai ci saremmo aspettati di rivedere nella Casa di Cinecittà. Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo. Durante la diretta del Grande Fratello abbiamo ...

Devi darla... Taylor Mega scalda la casa del Grande Fratello : Nel corso dell'ultima puntata del Gf a Iva Zanicchi scappa una battuta un po' particolare e Taylor Mega rimane di sasso. Taylor si è presentata ai suoi nuovi inquilini con un abito rosso fuoco con due spacchi laterali che arrivano fino ai glutei e stivali alti fin sopra al ginocchio. Nulla da dire, bellissima e provocante come sempre. Proprio per il suo modo di fare fuori dalle righe, molti puntano su di lei e sul suo personaggio per smuovere la ...