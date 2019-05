Grande Fratello 16 | è record d’ascolti per il reality di Barbara d’Urso

Grande Fratello mai così in alto - Barbara D'Urso trionfa dopo le Europee : share - cifre eccezionali : Mai così in alto. Il Grande Fratello di Barbara D'Urso, complice anche il caso Francesca De Andrè, raggiunge picchi di share che in questa stagione non aveva mai visto: nella puntata di lunedì 27 maggio, in onda su Canale 5, il reality ha raggranellato davanti al piccolo schermo il 22,4% share, pari

Ascolti tv - successo per il Grande Fratello che sfiora i 3 - 7 milioni di telespettatori : Ascolti tv, Prime time Barbara d’Urso porta a casa ancora una Grande vittoria aggiudicandosi la serata televisiva con la diretta del Grande Fratello. Il reality di Canale 5 dalle 21.46 all’1.20 è stato visto da 3.681.000 spettatori con il 22.4% di share. Al secondo posto su Rai1 lo Speciale Porta a Porta Elezioni Europee – Chi ha Vinto? di Bruno Vespa con 2.478.000 spettatori e l’11.6% di share. Su Rai3 il film Il ...

Grande Fratello : Francesca De Andrè e Gennaro Lillio amoreggiano sotto le coperte : Risale a pochissimo tempo fa, un video nel quale si vedono Francesca De Andrè e Gennaro Lillio lasciarsi andare a calde effusioni nella Casa del Grande Fratello. Come racconta la pagina Instagram di "Gossip e Tv", i ragazzi sono stati sorpresi dalle telecamere mentre si davano dei baci e delle carezze sotto le coperte. La scintilla tra i due, dunque, è scattata la mattina successiva all'incontro chiarificatore che la genovese ha avuto con l'ex ...

«Grande Fratello 16» : basta con il tradimento di Francesca De Andrè! : Grande Fratello 16, i concorrentiGrande Fratello 16, i concorrentiGrande Fratello 16, i concorrentiGrande Fratello 16, i concorrentiGrande Fratello 16, i concorrentiGrande Fratello 16, i concorrentiGrande Fratello 16, i concorrentiDi tradimenti e di faccia a faccia, con tutte le smorfie di disapprovazione e le mani che non stanno mai ferme del caso, al Grande Fratello ce ne sono sempre stati. Quello che avvolge Francesca De Andrè e la sua ...

Grande Fratello : gli ascolti volano ma è polemica per lo scontro tra Giorgio e la De André : Il Grande Fratello 16 continua ad incassare ottimi ascolti, riuscendo a migliorarsi puntata dopo puntata. La conferma arriva dai dati Auditel relativi all'appuntamento televisivo del 27 maggio, dai quali si apprende che il reality show è riuscito a battere la concorrenza di programmi ben più blasonati quali "Porta a Porta". Il risultato sorprende se consideriamo che sul web non mancano le polemiche soprattutto in riferimento al confronto ...

Ascolti TV | Lunedì 27 maggio 2019. Grande Fratello 22.4% - Porta a Porta fermo all’11.6% - Propaganda Live 6.7%. Maratona Mentana 10% - LA7 terza rete nazionale : Barbara D'Urso Nella serata di ieri, Lunedì 27 maggio 2019, su Rai1 Speciale Porta a Porta Elezioni Europee - Chi ha Vinto? ha conquistato 2.478.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Canale 5 – dalle 21.46 all’1.20 – l’ottava puntata di Grande Fratello ha raccolto davanti al video 3.681.000 spettatori pari al 22.4% di share (GF Night di 9 minuti: 1.791.000 – 33.9%). Su Rai2 Unici – Edoardo ...

Ascolti TV | Lunedì 27 maggio 2019. Grande Fratello 22.4% - Porta a Porta fermo all’11.6% - Propaganda Live 6.7%. Maratona Mentana 10% e LA7 terza rete nazionale : Barbara D'Urso Nella serata di ieri, Lunedì 27 maggio 2019, su Rai1 Speciale Porta a Porta Elezioni Europee - Chi ha Vinto? ha conquistato 2.478.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Canale 5 – dalle 21.46 all’1.20 – l’ottava puntata di Grande Fratello ha raccolto davanti al video 3.681.000 spettatori pari al 22.4% di share (GF Night di 9 minuti: 1.791.000 – 33.9%). Su Rai2 Unici – Edoardo ...

Grande Fratello - orrore in diretta : Francesca De Andrè aggredita dal suo ex - cacciato dalla D'Urso : orrore al Grande Fratello nel corso di un faccia a faccia nella casa tra Francesca De Andrè e l'ormai ex fidanzato, Giorgio Tambellini. Incontro avvenuto nel corso della diretta condotta da Barbara D'Urso lunedì 17 maggio. Giorgio accusa la produzione di avergli teso un tranello, la De Andrè lo accu

Ascolti Grande Fratello 16 : Barbara d’Urso supera ogni record : Grande Fratello 16, Ascolti di ieri: Barbara d’Urso da record con oltre il 22% di share È andata in onda ieri sera, lunedì 27 maggio, l’ottava puntata del Grande Fratello 16. Per il reality show di Canale5 condotto da Barbara d’Urso questi sono stati gli Ascolti: 3.681.000 telespettatori e il 22.4% di share. Si tratta del record stagionale sia in valori assoluti che in share, merito di una puntata ricchissima di cose e, ...

Ascolti TV | Lunedì 27 maggio 2019. Grande Fratello 22.4% - Porta a Porta fermo all’11.6% - Propaganda Live 6.7%. Maratona Mentana 10% : Barbara D'Urso Nella serata di ieri, Lunedì 27 maggio 2019, su Rai1 Speciale Porta a Porta Elezioni Europee - Chi ha Vinto? ha conquistato 2.478.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Canale 5 – dalle 21.46 all’1.20 – l’ottava puntata di Grande Fratello ha raccolto davanti al video 3.681.000 spettatori pari al 22.4% di share (GF Night di 9 minuti: 1.791.000 – 33.9%). Su Rai2 Unici – Edoardo ...

Grande Fratello - Giorgio discute con Francesca De André - Barbara D’Urso sbotta : “Vai via - non abbiamo bisogno di te per l’audience” : Giorgio Tambellini è rientrato nella casa del Grande Fratello per un confronto con quella che è ormai la sua ex fidanzata, Francesca De André. La nipote di Fabrizio ha passato una settimana molto travagliata dopo che nella scorsa puntata del reality di Canale 5 le era stato rivelato che lui l’aveva tradita con la sua migliore amica e poi lasciata con un messaggio pubblicato su Instagram. All’inizio, Francesca De Andrè è rimasta ...

Ascolti Lunedì 27 maggio - lo speciale Porta a Porta 11.6% contro il Grande Fratello 22.4% Propaganda 6.7% : Ascolti Lunedì 27 maggio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Grande Fratello – Canale 5 – milioni e 22.4%Porta a Porta speciale – Rai 1 – milioni e 11.6%Unici – Edoardo Bennato – Rai 2 – milioni e %Il Matrimonio che Vorrei – Rai 3 – milioni e %L’alba del pianeta delle scimmie – Italia 1 – milioni e %Quarta Repubblica – Rete 4 – mila e ...

Ascolti TV | Lunedì 27 maggio 2019. Grande Fratello 22.4% - Porta a Porta fermo all’11.6% - Propaganda Live 6.7% : Barbara D'Urso Nella serata di ieri, Lunedì 27 maggio 2019, su Rai1 Speciale Porta a Porta Elezioni Europee - Chi ha Vinto? ha conquistato 2.478.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Canale 5 – dalle 21.46 all’1.20 – l’ottava puntata di Grande Fratello ha raccolto davanti al video 3.681.000 spettatori pari al 22.4% di share (GF Night di 9 minuti: 1.791.000 – 33.9%). Su Rai2 Unici – Edoardo ...

Grande Fratello - Serena Rutelli e la lettera dei fratelli di sangue : la reazione toccante in diretta tv : Nella puntata di lunedì 27 maggio, Serena Rutelli è stata eliminata dal Grande Fratello. Addio alla casa per la figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli, che durante la sua esperienza nel reality condotto da Barbara D'Urso è stata contattata dalla sua madre naturale, che le ha scrit