Governo avanti | ma con la Lega al volante | tutti i dossier più caldi

Elezioni - la Lega primo partito al 34% - Salvini : “Il Governo va avanti”. Pd davanti al M5S : Boom della Lega alle Elezioni europee, primo partito col 34, 34%. Crolla invece M5s, al 17,5%. Pd secondo col 22,8%. Forza Italia è all’ 8,78%, Fdi al 6,46% voti. «Adesso si cambia in Ue», afferma Salvini. «Penalizzati dall’astensione», commenta Di Maio. Affluenza in calo al 56, 10%. In aumento invece in Europa, oltre il 50%. I risultati delle Elez...

Elezioni europee - Salvini trionfa e commenta : "Insulti dal M5s ma il Governo va avanti". Ultimatum a Di Maio : Il voto "non verrà usato per regolamento dei conti interni". Matteo Salvini, poco dopo l'1 di notte, commenta a caldo le proiezioni delle Elezioni europee che danno la Lega intorno al 33% con il Movimento 5 Stelle sotto al 20. Un terremoto di governo di fronte al quale Salvini pare imperturbabile, a

Governo - Conte da Mattarella - Giorgetti : 'Così non si può andare avanti' : A pochi giorni dalle elezioni europee non si stemperano, nel Governo gialloverde, le tensioni. Oggi, mentre il presidente del Consiglio Giuseppe Conte saliva al Quirinale per incontrare il presidente Mattarella, Giancarlo Giorgetti, sottosegretario leghista alla presidenza del Consiglio, ha spiegato alla stampa estera - senza celare un certo malumore - che oggi non ci sarà il Cdm voluto dal ministro Matteo Salvini. Le critiche di Giorgetti Oggi, ...

