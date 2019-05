Google Home Mini è da acquistare subito a questo prezzo

Google regala 20.000 Home Mini ai tifosi di Warriors-Blazers : il motivo è un’incredibile strategia di marketing : Google ha regalato ai tifosi di Warriors-Blazers un Home Mini in omaggio: il motivo è da ricercarsi in una particolare strategia di marketing Né Stephen Curry né Damian Lillard: la sorpresa più grande avuta dai tifosi della finale della Western Conference fra Warriors e Blazers l’ha fatta… Google! In occasione della sfida del 14 maggio infatti, il gigante americano ha fatto trovare ad ogni spettatore un Google Home Mini in omaggio sul ...

Lampadine compatibili con Google Home : le migliori da comprare : Il tema della Domotica e della Casa Intelligente è sempre più acceso, e tra i dispositivi più facili da reperire ci sono le Lampadine WiFi. Ora che gli assistenti vocali sono sempre più diffusi nelle nostre case leggi di più...

Google Home 2.11 ribattezza Home Hub in Google Nest Hub e rimuove i riferimenti a Zion : Il nuovo marchio "Google Nest" è stato presentato la scorsa settimana al Google I/O 2019 e visto che la società lo sta già pubblicizzando, l'Home Hub esistente è stato rinominato immediatamente in Google Nest Hub. Il nuovo nome del prodotto è presente nelle stringhe dell'APK di Google Home 2.11, in cui sono anche stati rimossi diversi riferimenti a prodotti e funZionalità futuri. L'articolo Google Home 2.11 ribattezza Home Hub in Google Nest ...

Google Home ora permette di giocare a Trivia Crack : Trivia Crack è approdato per i dispositivi Google Home ed è accessibile semplicemente pronunciando "Ok Google, gioca a Trivia Crack". Il gioco mette a disposizione due modalità: Solo, per giocatore singolo in formato Classico o Sfida, e Party che offre la possibilità di giocare fino a 4 squadre. L'articolo Google Home ora permette di giocare a Trivia Crack proviene da TuttoAndroid.

Nest Hub Max : il nuovo Google Home Hub - una novità di Google I/O 2019 : Con un abbonamento, Hub Max può trasmettere in streaming i programmi e gli spettacoli che tu puoi scegliere su YouTube TV. Sarà di più di una TV, perché dal display potrai seguire corsi e ascoltare ...

Monclick regala Google Home e Home Mini con l’acquisto di uno dei prodotti in promozione : Nonostante sia trascorso parecchio tempo dal loro esordio, gli speaker di Big G continuano ad essere dei prodotti validi molto apprezzati dal pubblico L'articolo Monclick regala Google Home e Home Mini con l’acquisto di uno dei prodotti in promozione proviene da TuttoAndroid.

Google parte subito forte : Home Mini in regalo a chi compra un Pixel 3a : Google vuole spingere da subito i nuovi arrivati, Google Pixel 3a e Google Pixel 3a XL, e così lancia una promozione per chiunque ne acquisterà uno entro il 22 maggio 2019. L'articolo Google parte subito forte: Home Mini in regalo a chi compra un Pixel 3a proviene da TuttoAndroid.

Google annuncia Google Nest Hub Max al Google I/O 2019 e sposta la linea Home sotto il brand Nest : Nel corso di uno dei keynote più interessanti mai visti al Google I/O, il colosso di Mountain View ha annunciato numerose novità legate alla propria linea di speaker e smart display Google Home, che da oggi confluiscono nel brand Google Nest. Dite addio al concetto di casa intelligente, che Google vuole sostituire con quello di […] L'articolo Google annuncia Google Nest Hub Max al Google I/O 2019 e sposta la linea Home sotto il brand Nest ...

Finalmente basta uno “stop” per disattivare un timer o una sveglia su Google Home : Tra le tante novità annunciate in occasione di Google I/O 2019 dal colosso di Mountain View ne troviamo anche una che riguarda i timer e le sveglie L'articolo Finalmente basta uno “stop” per disattivare un timer o una sveglia su Google Home proviene da TuttoAndroid.

L'app Google Home entra nel club dei 100 milioni di download sul Play Store : Chromecast, Google Home, Home Mini e tutti i dispositivi domotici stanno conquistando sempre di più le abitazioni di tutto il mondo, comprese quelle italiane. Non abbiamo detto nulla di nuovo fin qui, ma quando arriva un dato tangibile a certificarlo, fa sempre un altro effetto. E il dato è il numero di volte in cui l' app ...

Come sentire YouTube Music gratis su Google Home : Il servizio non è attivo in tutto il mondo, ma solo in alcuni Paesi. Tra questi c'è anche l'Italia, oltre agli Stati Uniti, Messico, Australia, Irlanda, Germania, Spagna e diversi Stati Europei. ...

Google conferma che il cast di Android TV da Google Home è stato riattivato per tutti tranne una decina di utenti : Dopo il bug che ha colpito alcuni utenti di Android TV che mostrava le foto private degli account Google Foto di altre persone, Google ha ritirato le relative funzionalità per tutti gli utenti per motivi di privacy. A poco a poco alcuni utenti hanno visto la funzionalità ripristinata e Google ha confermato oggi con una dichiarazione che il casting di Android TV da Google Home è stato riattivato. L'articolo Google conferma che il cast di Android ...

Il Governo inglese risponde alle domande dei cittadini con Alexa e Google Home : “A quale età posso andare in pensione?”, “Come posso chiedere un nuovo passaporto?”, “Come faccio ad avere l’assistenza gratuita all’infanzia?”. Sono domande comuni che i cittadini di uno Stato si pongono. Chi risiede nel Regno Unito può avere risposte immediate senza scartabellare sui siti governativi o mettersi in linea con qualche centralino telefonico. Gli basterà chiedere agli assistenti ...