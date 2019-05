Google Chrome testa una barra inferiore più grande ed esplicativa

Un buco nella sicurezza Google : Chrome - Safari e Firefox (mobile) sono stati a rischio : Forse non tutti sono a conoscenza dell'importanza del Google Safe Internet Browsing, un tool utile a sventare fenomeni di phishing che altrimenti avrebbero più facilmente fare presa sugli utenti che navigano in rete. Purtroppo, però, lo strumento ha avuto a che vedere con un exploit decisamente importante a cavallo tra il 2017 ed il 2018, fortunatamente poi risolta per mano di un progetto accademico. Come riportato da 'gizchina.com', la falla ...

Da tempo il team di Google lavora su Gruppi di schede in Chrome per Android, così da consentire agli utenti di organizzarle ordinatamente

Come eliminare i siti più visitati su Google Chrome : Se utilizzate il browser Google Chrome, sicuramente avrete notato che ogni volta che si apre una Nuova scheda vengono visualizzati i siti Web più visitati sotto la barra di ricerca di Google. In questa guida leggi di più...

Google ha diffuso rapidamente le utili scorciatoie per agire rapidamente sui collegamenti in Google Chrome per Android e a partire da questo fine settimana i tre strumenti si stanno diffondendo ampiamente. Ora sono presenti tre scorciatoie sulla destra per copiarlo, condividerlo e modificarlo rapidamente. Toccando l'icona della penna, l'URL verrà incollato nella Omnibox per essere immediatamente modificato prima dell'inserimento.

In occasione di Google I/O 2019 il colosso di Mountain View ha annunciato un paio di novità in arrivo su Google Chrome. Ecco tutti i dettagli

La versione Canary di Google Chrome per Android ha un nuovo flag che, se abilitato, quando è disponibile un aggiornamento visualizza direttamente il download

Google sarebbe pronta a rilasciare uno strumento che permetterebbe agli utenti di limitare la tracciatura, per una maggiore privacy.

Con Google Chrome 75 Beta questa funzionalità è stata finalmente aggiunta la possibilità di disabilitare Javascript solo per determinati siti o domini

Google Chrome 75 beta per Android disponibile tramite APK: scopriamo tutte le novità della futura versione di Google Chrome, tra cui migliorie al tema scuro.

La modalità scura su Google Chrome sta per arrivare su ogni sito web grazie alla funzionalità alla funzionalità prefers-color-scheme, che permetterà ai siti di attivarla riconoscendo le impostazioni di sisTema di chi li naviga.

Google Chrome per Android, a volte, potrebbe ingannarci mostrandoci una barra degli indirizzi differente da quella reale, suo malgrado. Questa è la scoperta di Jim Fisher, uno sviluppatore che ha mostrato quanto sia semplice ingannare il sistema tramite un semplice exploit.

Google Chrome Android : tema scuro ufficiale - come installarlo e vantaggi : Google Chrome Android: tema scuro ufficiale, come installarlo e vantaggi Dopo aver effettuato i primi test, nella versione Google n°73, l’azienda ha rilasciato il tema scuro. Il Dark theme è ufficiale su Chrome per il sistema operativo Android. A partire da Android Q il tema dovrebbe essere ufficialmente integrato nel OS. Chrome è il primo motore di ricerca ad adottare il tema scuro che nei mesi è diventato molto utilizzato. Ma come si ...

Il team di Google ha introdotto due flag sperimentali in Chrome che dovrebbero rendere i cookie più sicuri per tutti per impostazione predefinita

Google Chrome riceve una nuova flag che consente di attivare la modalità scura, anche nella versione stabile, anche se ci sono alcuni problemi.