Golf | tutto pronto a Udine per il Senior Italian Open | sei gli italiani in campo

sportfair

(Di martedì 28 maggio 2019) L’evento, giunto alla nona edizione, per il quarto anno consecutivo si giocherà su un percorso, quello di, che nel 2018 è entrato a far parte dell’European Tour Destination AlClubsi alza il sipario sul(30 maggio – 1 giugno), torneo per i fuoriclasse delover 50 in calendario nello Staysure Tour europeo (exTour) e quinta tappa dell’Pro Tour Banca Generali Private. L’evento, giunto alla nona edizione, per il quarto anno consecutivo si giocherà su un percorso, quello di, che nel 2018 è entrato a far parte dell’European Tour Destination. La Pro-Am by Banca Generali Private, prevista per mercoledì 29 maggio, è stata annullata a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Field di qualità – Field di ottima qualità nel Friuli. Sei glii in, guidati da Costantino Rocca – primo azzurro a ...

golftgcom : Il #golf di una volta ha un fascino tutto suo #hickorygolf @hickorygolf # - scibovi : E non mi pare che ci sia tutto questo spazio in più, e se poi costa tanto quanto prima a cosa è servito??? credo ch… - chococares : —riposarsi su un amaca —andare allo zoo —fare un pic-nic in famiglia —creare una maglietta fai da te —dipingere qua… -