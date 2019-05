Giulio Ciccone ha vinto la 16ª tappa del Giro d’Italia | Richard Carapaz rimane in maglia

Giro d’Italia – Favolosa vittoria di Giulio Ciccone a Ponte di Legno : che attacco di Nibali - ma Carapaz non molla : Strepitosa vittoria di Giulio Ciccone al termine di una lunga fuga sul Mortirolo: Nibali balza al secondo posto in classifica Finalmente il Mortirolo! Il Giro d’Italia 2019 entra nel vivo con l’inizio dell’ultima settimana, quella decisiva, che ha regalato sin da subito fortissime emozioni. I protagonisti indiscussi sono stati i fuggitivi, Giulio Ciccone e Hirt, che sul finale hanno regalato grande spettacolo con la ...

Giro d’Italia – Favolosa vittoria di Giulio Ciccone sul Mortirolo : che attacco di Nibali - ma Carapaz non molla : Strepitosa vittoria di Giulio Ciccone al termine di una lunga fuga sul Mortirolo : Nibali balza al secondo posto in classifica Finalmente il Mortirolo ! Il Giro d’Italia 2019 entra nel vivo con l’inizio dell’ultima settimana, quella decisiva, che ha regalato sin da subito fortissime emozioni. I protagonisti indiscussi sono stati i fuggitivi, Giulio Ciccone e Hirt, che sul finale hanno regalato grande spettacolo con la ...

Giro d’Italia 2019 - Giulio Ciccone primo sul Mortirolo! Nono italiano a riuscirci - conquista la Cima Pantani : Giulio Ciccone è transitato per primo sul Mortirolo in occasione della sedicesima tappa del Giro d’Italia 2019. Il 24enne, andato in fuga in avvio di frazione, si è reso protagonista di un’eccellente ascesa e ha conquistato la Cima Pantani rafforzando così la sua prima posizione nella classifica riservata agli scalatori (maglia azzurra). Il Giro d’Italia è transitato sul celeberrimo Passo della Valtellina per la 14esima volta, ...