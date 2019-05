Giuliana Maffei a The Voice 2019 | chi è | carriera e biografia

termometropolitico

(Di martedì 28 maggio 2019)a The: chi è,a The: chi è,. The, il talent di Rai 2, è giunto alla quinta e ultima puntata riguardante le blind audition, infatti dalla prossima settimana si passerà alla fase successiva del programma. Gli unici coach a non aver ancora completato il team sono Guè Pequeno e Elettra Lamborghini mentre Morgan e Gigi D’Alessio sono al completo. Tanti talenti si sono alternati sul paco anche in questa puntata, ma come al solito ci sono alcune voci che emergono su tutte, tra queste quella di, che ha cantato Friends, successo di Marshmello e Anna Marie, guadagna dosi di complimenti dai giudici e la standing ovation del pubblico. Chi èè originaria di Altopascio (piccolo paese in provincia di Lucca) e nonostante la gran voce e l’evidente ...

siscofly : Su le mani per Giuliana Maffei ?????? - MauNi90 : #tvoi Marco Liotti,Sindolls,Sofia Sole,Ilenia Falco,Eliza e Giuliana Maffei ecco chi mi viene in mente che per me n… - QuiNewsLucca : Giovanissima lucchese star a The Voice - VIDEO #lucca -