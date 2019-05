Giro d’Italia – Ombrelli in mezzo alla strada e capitomboli dei tifosi | quanti rischi per

sportfair

(Di martedì 28 maggio 2019) Spettatori ancora una volta irrispettosi:per i ciclisti sul Mortirolo E’ in corso la 16ª tappa deld’Italia: i ciclisti hanno iniziato oggi l’ultima settimana della 102ª edizione della Corsa Rosa, quella decisiva. Frazione tosta e complicata per i corridori, che oggi hanno dovuto affrontare il Mortirolo in condizioni difficili a causa della fastidiosa pioggia. I corridori, inoltre, hanno dovuto fare i conti controppo distratti, che li hanno messi in pericolo diverse volte. In un primo momento il gruppo maglia rosa ha dovuto evitare un tifoso un po’ invadente, che cercava di stare al loro fianco correndo, inciampato e caduto a terra, successivamente invece, i due uomini in fuga, Hirt e Ciccone, sono stati costretti a schifare un ombrello aperto, caduto inad uno spettatore. Cito mis palabras de tuits anteriores. ...

