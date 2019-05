Giro d’Italia – Favolosa vittoria di Giulio Ciccone a Ponte di Legno | che attacco di

sportfair

(Di martedì 28 maggio 2019) Strepitosadial termine di una lunga fuga sul Mortirolo: Nibali balza al secondo posto in classifica Finalmente il Mortirolo! Ild’Italia 2019 entra nel vivo con l’inizio dell’ultima settimana, quella decisiva, che ha regalato sin da subito fortissime emozioni. I protagonisti indiscussi sono stati i fuggitivi,e Hirt, che sul finale hanno regalato grande spettacolo con la volata finale al termine della quale è stato il ciclista italiano della Trek ad alzare le braccia al cielo per ladi tappa. Per quanto riguarda i big, applausi per Nibali, autore di un ottimoin salita, al quale però la maglia rosa Carapaz ha risposto in maniera eccellente, rimanendo sempre con lo Squalo dello Stretto. Il capitano della Bahrain Merida e l’ecuadoregno della Movistar hanno però staccato Roglic, che perde terreno ...

