Giro d’Italia – Da Lovere a Ponte di Legno | ecco la 16ª tappa | percorso | altimetria e

sportfair

(Di martedì 28 maggio 2019) Tutto pronto per la 16ªdeld’Italia: analizziamo ilche si snoda per 194 km dadi, con il Mortirolo che metterà a dura prova i ciclisti Inizia l’ultima settimana deld’Italia e con solo 6 tappe al termine, la lotta per la maglia rosa entra nel vivo! Adesso è tempo di fare sul serio, già dalla 16ª, 194 km con partenza dae arrivo adi. A causa delle complicate condizioni meteo, i ciclisti non affronteranno la storisca ascesa del Passo Gavia. Dopo la partenza da, si scaleranno il Passo della Presolana e della Croce di Salven, per entrare poi in Val Camonica e raggiungere la salita di Cevo introdotta nelle ultime ore. Successivamente si passerà da Demo e Edolo, arrivando in salita verso l’Aprica e in discesa fino a Tirano. Altra ascesa attraverso la valle dell’Adda fino a ...

giroditalia : Welcome to #Giro d’Italia 2019! What's your dream? It is always time to dream, so keep on dreamin.' | Benvenuti al… - giroditalia : #Giro d'Italia 2019 - Stage 15 | Tappa 15 Maglia Rosa @EnelGroupIT: @RichardCarapazM Maglia Ciclamino… - giroditalia : .@DarioCataldo wins his first Stage at the #Giro, @vincenzonibali attacks, @rogla limits losses. #Giro d’Italia whe… -