Giro d’Italia – Ciccone euforico dopo la vittoria della 16ª tappa | “ho aspettato questo

(Di martedì 28 maggio 2019) Giuliomostra tutta la sua gioiala16ªdeld’Italia: il ciclista italiano aspettavasuccesso da 2 anni Nonostante le condizioni metereologiche avverse, Giulioè riuscito a firmare una vera e propria impresa. Il ciclista italiano si è aggiudicato la 16ªdeld’Italia 2019, quella con partenza da Lovere e arrivo a Ponte di Legno. Nel post gara,si è lasciato andare in preda alla gioia per il successo, dichiarando: “hoquesta secondadiper due anni. Ho urlato di gioia sul traguardo perché è stata una giornata complicata con un sacco di pioggia e freddo. Jan Hirt non voleva collaborare e c’è stato un po’ di nervosismo ma alla fine sono contento per tutto“.L'articolod’Italia –la16ª: ...

