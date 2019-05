Giro d’Italia 2019 | Vincenzo Nibali e la sfida della sedicesima tappa Lo Squalo nella

oasport

(Di martedì 28 maggio 2019) Secondo Adriano De Zan, tappe di questo genere ci sarebbero rimaste nel cuore e nel cervello. Da osservatori interessati ce lo si augura fortemente perché la Lovere-Ponte di Legno di 194 chilometri,stage di questod’Italia, ha tutti i crismi di lasciare un segno. In teoria, questa sarebbe dovuta essere la “Stella Polare”Corsa Rosa ma il taglio obbligato del Gavia per il maltempo ha un po’ abbassato il coefficiente difficoltà. Criticità che, però, non mancano visto che i metri di dislivello da affrontare sono 4800 e soprattutto c’è l’immagine del Mortirolo a far tremare le gambe a tutti. In cima all’erta mancheranno 28 km, 11 dei quali saranno particolarmente probanti in discesa. Servirà lucidità poi per affrontare gli ultimi 13 km che portano all’arrivo, con una pendenza costante del 2,5%, che potrebbero fare ...

