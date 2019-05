Giro d’Italia 2019 | risultato sedicesima tappa | Nibali attacca sul Mortirolo | Carapaz

oasport

(Di martedì 28 maggio 2019) Giornata da tregenda, nonostante l’assenza del Gavia, ald’Italia. Ladella Corsa Rosa fa danni, ovviamente grazie alla salita Pantani, il: ci prova Vincenzoa staccare tutti, lo scatto del siciliano fa perdere terrano a Primoz Roglic (con dunque il capitano della Bahrain-Merida che vola in seconda piazza a 1’47” dal leader). Si difende alla grande la Maglia Rosa Richardche resta in vetta e diventa il favoritissimo per la vittoria finale. A trionfare sul traguardo di Ponte di Legno però è un eccezionale Giulio Ciccone: il corridore della Trek-Segafredo può finalmente esultare, da re dei GPM. Tanta tensione ovviamente nelle prime fasi di gara. Scatti e controscatti sin dalla bandiera abbassata per il via: in molti a caccia della fuga giusta. Il tentativo buono è venuto fuori nel primo tratto del Passo della ...

