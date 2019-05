Giro d’Italia 2019 | Giulio Ciccone | il Re del Mortirolo | “Avevo puntato su questa tappa

Giulio Ciccone ha vinto la 16ª tappa del Giro d’Italia - Richard Carapaz rimane in maglia rosa : Il ciclista abruzzese Giulio Ciccone ha vinto la sedicesima tappa del Giro d’Italia, 194 chilometri da Lovere a Ponte di Legno, in provincia di Brescia, con 4.800 metri di dislivello. Ciccone, che ha 24 anni e corre per la Trek-Segafredo, ha

Giro d’Italia – Favolosa vittoria di Giulio Ciccone a Ponte di Legno : che attacco di Nibali - ma Carapaz non molla : Strepitosa vittoria di Giulio Ciccone al termine di una lunga fuga sul Mortirolo: Nibali balza al secondo posto in classifica Finalmente il Mortirolo! Il Giro d’Italia 2019 entra nel vivo con l’inizio dell’ultima settimana, quella decisiva, che ha regalato sin da subito fortissime emozioni. I protagonisti indiscussi sono stati i fuggitivi, Giulio Ciccone e Hirt, che sul finale hanno regalato grande spettacolo con la ...

Giro d’Italia 2019 - la tappa di domani Commezzadura-Anterselva : orario d’inizio - altimetria e programmazione tv giornaliera : Si continua a salire al Giro d’Italia 2019. domani, mercoledì 29 maggio, il gruppo affronterà la tappa trentina di Commezzadura (Val di Sole)-Anterselva, (181 km). Una tappa completamente mossa e molto articolata con tre GPM di cui due di terza categoria e uno di quarta; insomma, una frazione non dalle grandi asperità ma sicuramente molto insidiosa. Si partirà in discesa fino alla Val di Non da dove si affronterà il Passo della Mendola ...

Giro d’Italia – Ombrelli in mezzo alla strada e capitomboli dei tifosi : quanti rischi per i ciclisti sul Mortirolo [VIDEO] : Spettatori ancora una volta irrispettosi: quanti rischi per i ciclisti sul Mortirolo E’ in corso la 16ª tappa del Giro d’Italia: i ciclisti hanno iniziato oggi l’ultima settimana della 102ª edizione della Corsa Rosa, quella decisiva. Frazione tosta e complicata per i corridori, che oggi hanno dovuto affrontare il Mortirolo in condizioni difficili a causa della fastidiosa pioggia. I corridori, inoltre, hanno dovuto fare i ...

Giro d’Italia 2019 - Giulio Ciccone primo sul Mortirolo! Nono italiano a riuscirci - conquista la Cima Pantani : Giulio Ciccone è transitato per primo sul Mortirolo in occasione della sedicesima tappa del Giro d’Italia 2019. Il 24enne, andato in fuga in avvio di frazione, si è reso protagonista di un’eccellente ascesa e ha conquistato la Cima Pantani rafforzando così la sua prima posizione nella classifica riservata agli scalatori (maglia azzurra). Il Giro d’Italia è transitato sul celeberrimo Passo della Valtellina per la 14esima volta, ...

Giro d’Italia 2019 : tutti i ritirati. L’elenco degli abbandoni fino alla tappa odierna : Iniziata la terza settimana del Giro d’Italia 2019: andiamo a scoprire l’elenco di tutti i ritirati, molti gli abbandoni eccellenti. tutti I RITIRATI Giro D’ITALIA 2019 tappa 1 Hiroki Nishimura (Nippo – Vini Fantini – Faizané) Fuori tempo massimo tappa 2 / tappa 3 / tappa 4 Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates) Fermato dalla squadra per “valori fisiologici anomali” Matti Breschel (EF Education First) ...

Il Mortirolo al Giro d’Italia 2019 : il luogo sacro del ciclismo - salita mitica che ha segnato la storia. Oggi una nuova leggenda : Il ciclismo è uno sport costruito su luoghi sacri, icone che hanno fatto la storia e segnato il tempo, località quasi da culto religioso in cui si sono scritte pagine epiche e in cui si respira il profumo della storia. Il Mortirolo figura nella lista strettissima dei baluardi di questa disciplina, universalmente riconosciuta come una delle quattro salite più dure d’Europa, un posto magico in cui si è fatta la storia in tutti i sensi (era ...

Giro d’Italia – Nibali ha le idee chiare : “so cosa devo fare per battere Roglic. La folla? Se mi sento assaltato…” : Il corridore della Bahrain-Merida ha dimostrato di avere le idee chiare per quest’ultima settimana di Giro L’ultima settimana di Giro d’Italia inizia oggi, con il tappone che porterà i corridori a scalare il mostro ‘Mortirolo‘. Una frazione decisiva che sconvolgerà la classifica generale, un’occasione da non perdere per Vincenzo Nibali che tenterà l’assalto alla Maglia Rosa adesso sulle spalle di ...

Giro d’Italia - Carapaz sorpassa tutti nelle quote : i bookmakers hanno comunque fiducia in Nibali : Giro d’Italia, Carapaz in rosa fa paura ai rivali Roglic e Nibali, superati nelle quote dei bookies Sorpasso: secondo i bookmaker Primoz Roglic non è più il favorito numero uno per la vittoria del Giro d’Italia. Lo sloveno nella tappa di ieri ha avuto non pochi problemi: prima una foratura, poi una scivolata in curva, e al traguardo ha accusato 40 secondi da Nibali, che ha attaccato nel finale. La classifica vede ora Carapaz in ...

Giro d’Italia 2019 - la tappa di domani Commezzadura-Anterselva : paesi - Comuni e Province attraversati. Quando passa il Giro sotto casa tua? : Continuerà domani, mercoledì 29 maggio, l’edizione 2019 del Giro di’Italia, con la diciassettesima tappa, la quindicesima in linea: saranno 181 i km che porteranno il gruppo da Commezzadura ad Anterselva. Partenza fittizia alle ore 12.20, partenza reale alle 12.25, mentre l’arrivo è previsto tra le ore 16.55 e le ore 17.28. Di seguito l’elenco completo di vie, strade e paesi attraversati dalla corsa domani: tappa 17 ...