Gigantesca palla di fuoco trasforma la notte in giorno in Australia | meteora sprigiona

meteoweb.eu

(Di martedì 28 maggio 2019) Pochi giorni dopo unache ha illuminato il cielo sopra Alice Springs, un altro incredibile avvistamento di questo tipo ha lasciato gran parti degli abitanti del sud dell’a bocca aperta. La spettacolare, che potete vedere dai video in fondo e dalle foto contenute nella gallery scorrevole in alto all’articolo, è entrata nell’atmosfera ad una velocità di 11,5km/s, secondo il Centre for Near-Earth Object Studies (CNEOS) della NASA. La roccia si è poi parzialmente distrutta ed ha terminato la sua corsa nelle acque delle Grande Baiana, circa 300km a ovest-sudovest di Mount Gambier. Prima di tutto questo, ladiha rilasciato nel cielo una quantità di energia equivalente a quella di una piccola bomba nucleare. Secondo la NASA, laè entrata nell’atmosfera con una forza di 1,6 kilotoni o 1.600 tonnellate di TNT. Il Prof. Phil Bland della ...

Mad_Evil_Queen_ : @F_Tucci Intonato con la palla gigantesca che ha sulla lingua! - dUbmilitant : @PoliticaPerJedi Hai/avete rotto il cazzo con sta palla gigantesca. E poi uno vota un pó come gli pare. Buffone essere tu. -