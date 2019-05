Giappone | accoltella persone alla fermata dell’autobus | due morti tra cui una bambina e

Accoltellamento in Giappone - due morti e 15 feriti : Sono morte due persone in Giappone per un attacco con il coltello avvenuto a sud di Tokyo.Alla fermata di un autobus un uomo tra i 40 e i 50 anni, di cui non si conosce il nome o le motivazioni del gesto, ha estratto due coltelli e ha urlato “vi ucciderò”, ferendo le persone che in quel momento erano ferme aspettando il mezzo di trasporto.Le vittime sono una ragazzina di 12 anni e un uomo di 39. Grave una donna e due bambine. ...

Giappone - 16 persone accoltellate in un parco - 8 sono bambini di una scuola elementare : L'attacco nel quartiere di Kawasaki, a sud di Tokyo, vicino a una scuola elementare. L'aggressore si è tolto la vita. Sedici persone sono state accoltellate in un parco in Giappone, otto sarebbero dei bambini della locale scuola elementare. Una bimba e un uomo di 39 anni sono sono deceduti dopo l'attacco, così come l'attentatore. È quanto riportano i media nipponici circa un attacco all'arma bianca perpetrato da un uomo in un parco nella città ...

