Gianmarco Negri | quello che insegna l’elezione del primo sindaco trans d’Italia

(Di martedì 28 maggio 2019) Le ultime Elezioni europee non sono di certo andate bene per chi crede nei valori della democrazia, dell’accoglienza e della diversità. La marea salviniana ha travolto molte cose e ha trascinato negli abissi dello sconforto tante speranze. A cominciare dal disastro pentastellato, con un MoVimento ridotto al 18% e ormai socio di minoranza nel governo giallo-verde, sempre più a trazione leghista. Eppure, in mezzo a tale disastro, la comunità Lgbt+ festeggiadi, ilgender eletto nel nostro paese. Più nello specifico,è un FtM: ovvero una persona nata con un’identità cromosomica femminile che però si riconosce nel genere opposto. Nel corso di questi anni, dunque, ilcittadino di Tromello (Pavia) ha fatto il suo percorso diizione e adesso è un uomo. Non è la prima volta che una personagender accede a cariche istituzionali, ...

