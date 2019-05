Gazzetta – Giuntoli ripiomba su Lozano! Napoli forte dell’appoggio di Raiola | ADL fissa

forzazzurri

(Di martedì 28 maggio 2019)su Lozano,dell’appoggio diLozano,dell’ appoggio ditorna a trattare per l’ attaccante messicano. Dopo Giovanni Di Lorenzo dall’ Empoli, probabilmente il primo acquisto del club partenopeo, potrebbe arrivare Hirving Lozano, l’ attaccante esterno del Psv per il quale Carlo Ancelotti sembra avere una predilezione. E pensare che la trattativa si era arenata dopo che il Psv aveva sparato una cifra altissima per il proprio calciatore. E invece, stando a quanto si apprende, ci sarebbe una clamorosa riapertura dell’ affare. Attualmente per Lozano si parla di una valutazione di 40 milioni di euro, ma l’ agente Minolavora per abbassare il prezzo. Ne parla l’ edizione odierna de ‘Ladello Sport’. Lozano,di nuovo in ...

tuttonapoli : Gazzetta - Ancelotti punta Lozano: Giuntoli insiste col Psv, altri tre top club da superare - Pollastof : GAZZETTA. ANCELOTTI SPINGE PER LOZANO IL CLUB RIFLETTE SULL’INVESTIMENTO. LA LUNGA LISTA DI GIUNTOLI… - VELOSPORT1960 : /Calcio/Serie-A/Napoli/23-05-2019/ancelotti-chiede-napoli-sforzo-lozano-3301877874701.shtml Ancelotti chiede al Nap… -