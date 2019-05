Gay Pride | il ministro Fontana sulla “processione riparatrice” a Modena | “Condivisibile

Gay Pride 2019 - ieri la prima sfilata d’Italia a Vercelli. Con una novità : A Vercelli l’11 maggio l’Italia ha avuto il primo della catena dei pride che si svolgono in sabati diversi in città diverse. Si chiama l’Onda pride. Quest’anno ne sono previsti una trentina, anche in piccole città imprevedibili come Avellino e Gallipoli. Sono, in tutto il mondo, i pride del 50esimo anniversario: ovvero 50 anni fa la piccola rivolta attorno al bar Stonewall di New York fu l’atto di nascita del ...