Gattuso saluta il Milan | troppo forte il rimpianto per la Champions

(Di martedì 28 maggio 2019) Dopo un anno e mezzo, con 83 panchine rossonere, Gennaroil. Il comunicato arriva questa mattina, svegliando i tifosi con una notizia prevedibile, ma al tempo stesso inaspettata. Insieme al Ringhio, anche il direttore dell'area tecnica Leonardoil club, a causa di divergenze interne. Con l'addio del mister, si chiude un anno particolare per il. Pochi punti in campionato, nessun trofeo vinto e soprattutto la mancata qualificazione in. Unche pesa, ma è proprio da qui che la società cerca di riprendersi. Inizia così la vera e propria rivoluzione in casa rossonera. L'addio del Ringhio A meno di 24 ore dalla mancata qualificazione inper la sesta volta consecutiva, ilpubblica un comunicato stampa. Si tratta della scissione ufficiale tra il mister Gennaroe il club rossonero. Una collaborazione iniziata un anno e ...

