Gattuso lascia il MIlan | Scelta sofferta ma ponderata

(Di martedì 28 maggio 2019) Gennarohato la panchina del. La decisione è stata presa dopo un incontro con l'ad Gazidis. Via dalla società anche Leonardo il cui addio era già stato però ampiamente previsto. Parte il 'toto nomine' per il sostituto di. Tra i nomi Giampaolo, Simone Inzaghi nonché Allegri. "Decidere dire la panchina delnon è semplice. Ma è una decisione che dovevo prendere", ha detto Gennaro, a Repubblica.it. "Non c'è stato un momento preciso in cui l'ho maturata - spiega - è stata la somma di questi diciotto mesi da allenatore di una squadra che per me non sarà mai come le altre. Mesi che ho vissuto con grande passione, mesi indimenticabili. La mia è una, ma".annuncia anche di rinunciare ai due anni di contratto. "Sì, ...

