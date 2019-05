Gattuso lascia il Milan | arriva l’ufficialità del club

Gennaro Gattuso lascia il Milan rinunciando a 10 milioni di euro per lo staff : Gennaro Gattuso lascia la panchina del Milan da vero signore, mostrando ancora un volta quanto sia attaccato ai colori rossoneri. L’ex campione del mondo ha infatti rinunciato a due anni di contratto e 10 milioni lordi.″È stata una scelta sofferta ma ponderata - le parole di congedo al sito di ‘Repubblica’ -, una decisione non facile ma che dovevo prendere. Non c’è stato un momento preciso in cui ...

Vertice con Gazidis Poi la decisione : Gattuso lascia Leonardo si dimette : Il sogno del Milan è diventato illusione, quando i risultati degli altri campi confortavano, ma alla fine si è infranto. Uefa permettendo, per il Milan sarà nuovamente Europa League, ovvero (molto) meno denaro.Come racconta la Gazzetta dello Sport in edicola oggi la proprietà aveva individuato nella Champions la strada migliore per dare fiato a un bilancio in profondo rosso, e ora che l’obiettivo è fallito arrivano le prime ...

Gattuso lascia il MIlan : "Scelta sofferta ma ponderata" : Gennaro Gattuso ha lasciato la panchina del MIlan. La decisione è stata presa dopo un incontro con l'ad Gazidis. Via dalla società anche Leonardo il cui addio era già stato però ampiamente previsto. Parte il 'toto nomine' per il sostituto di Gattuso. Tra i nomi Giampaolo, Simone Inzaghi nonché Allegri. "Decidere di lasciare la panchina del MIlan non è semplice. Ma è una ...

Rivoluzione in casa Milan : non solo Gattuso e Leonardo - anche Maldini potrebbe lasciare : In arrivo una Rivoluzione in casa Milan che potrebbe modificare l’assetto dello staff dirigenziale e tecnico: i dettagli E’ in atto una vera e propria Rivoluzione in casa Milan. A meno di 24 ore dalla mancata qualificazione in Champions League, hanno deciso di lasciare il club, a quanto apprende l’Adnkronos, il tecnico Rino Gattuso, il ds Leonardo e il dirigente rossonero Paolo Maldini. Alla base della decisione il fatto ...

