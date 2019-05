Gaming disorder | dal 2022 sarà inserito ufficialmente tra le malattie causate da forma di

laragnatelanews

(Di martedì 28 maggio 2019) Un anno fa una grande opposizione andò contro l’Oms – l’Organizzazione Mondiale della Sanità – che aveva ritenuto ilal pari di altre forme di dipendenza che caratterizzano l’età contemporanea. Una malattia dunque che ora, in occasione della 72a edizione della World Health Assembly in corso a Ginevra, è statariconosciuta dai 194 membri dell’Oms. Ilè stato anche incluso nell’International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems insieme ad oltre 55milae patologie. Malattia dei videogiochi? Una dipendenza facile da scambiare per altro o ancora peggio da non identificare correttamente. Intanto specificìhiamo che per «» si intende «una serie di comportamenti persistenti o ricorrenti legati al gioco, sia online che offline, manifestati da: un mancato controllo sul gioco; ...

