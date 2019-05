Gaetano e Erica | dopo il Gf lui si sbilancia | gesto inaspettato su Instagram

Erica del GF 2019 dimentica Gaetano Arena con Gianmarco Onestini? : Gaetano dimenticato da Erica del GF 16: lei e Gianmarco Onestini sempre più vicini Molti fedeli telespettatori del Grande Fratello, in questi giorni, hanno notato uno strano avvicinamento tra Erica Piamonte e Gianmarco Onestini. Difatti i due, ultimamente, sono sembrati essere molto complici e affiatati, tanto da far pensare a molti fan del padre di tutti i reality show che tra loro possa essere nato qualcosa di più di una semplice amicizia. Ma ...

Erica Piamonte - sfogo dopo l’eliminazione di Gaetano Arena : quale futuro adesso? : Grande Fratello, Erica Piamonte e Gaetano Arena: solo attrazione fisica? Il rapporto tra Erica Piamonte e Gaetano Arena è sempre stato molto ambiguo al Grande Fratello 2019, nel senso che sebbene all’inizio si fosse capito che i due sentivano qualcosa di più della semplice attrazione fisica non è stato lo stesso successivamente, quando è stato […] L'articolo Erica Piamonte, sfogo dopo l’eliminazione di Gaetano Arena: quale ...

Gaetano ARENA DETTAGLI INTIMI SU ERICA PIEMONTE/ 'Mutandine bagnate' - Iva rilancia... : GAETANO ARENA ha fatto confessioni molto intime su ERICA Piamonte al Grande Fratello 2019. 'Aveva le mutande bagnate, era un lago...'

Grande Fratello : Martina bacia Gennaro e Gaetano - Francesca ed Erica furiose con la gieffina : Il bacio finto della Nasoni con i due ragazzi scatena la reazione furiosa della De Andrè e della Piamonte.

Grande Fratello - la frase oscena riaccende la passione tra Erica e Gaetano : "Stretta e bagnata" - da censura : Non è servito a Erica sentire, nella casa e poi in diretta nel serale del Grande Fratello, i commenti vergognosi di Gaetano sul suo conto dopo la notte di passione passata insieme. I due inquilini hanno attraversato momenti di forte imbarazzo e distacco, ma si sono infine riavvicinati fino a cadere

News Gf - critiche per Gaetano : “Erica avrebbe dovuto sputargli in faccia” : Grande Fratello, Cristian Imparato contro Gaetano: le critiche dopo le rivelazioni su Erica Al Grande Fratello 16 hanno fatto molto discutere le rivelazioni fatte da Gaetano Arena in merito a quanto successo tra lui ed Erica sotto le coperte. Certi dettagli resi noti dal concorrente del Gf hanno indignato non poco i telespettatori. Sui social, difatti, […] L'articolo News Gf, critiche per Gaetano: “Erica avrebbe dovuto sputargli in ...

Grande Fratello - Erica perdona Gaetano : baci e coccole dopo le confessioni intime di lui : Risale a meno di una settimana fa la brutta figura che Barbara D'Urso ha fatto fare a Gaetano Arena in diretta: la conduttrice del Grande Fratello, infatti, ha rimproverato davanti a tutti il ragazzo per aver raccontato ai compagni dei particolari intimi della sua 'amicizia' con Erica Piamonte. In questi giorni, però, i due concorrenti hanno chiarito le loro incomprensioni e ieri si sono resi protagonisti di vari momenti di tenerezza davanti ...

Grande Fratello 2019 - Erica Piamonte si consola con Gianmarco Onestini dopo Gaetano? «Dimmi che donna vuoi» : Per Erica Piamonte non deve essere stato facile superare le incomprensioni con Gaetano Arena restando chiusa dentro la casa del Grande Fratello. Il 22enne, con cui era nata una forte passione, ha...

Ecco perché ho raccontato dettagli intimi su Erica! Gaetano Arena si confida con Francesca : Gaetano si confida con la De André sul flirt avuto con la gieffina Erica Piamonte, dicendosi un inguaribile ingenuo. Nella casa del Grande Fratello ha confidato il motivo per cui si era recentemente lasciato andare ad alcune bollenti esternazioni, sul conto della sfera sessuale della coinquilina: "L'ho fatto in modo ironico e ingenuo. Che devo fare?". Adesso vedremo se Arena la spunterà alla prova-televoto, dopo essere stato fortemente ...

