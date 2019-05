Fumo | Lilt Milano | raddoppia tra i giovani | ma fa male anche all’ambiente

meteoweb.eu

(Di martedì 28 maggio 2019) In Italia ifumatori abituali sono più cheti, mentre i consumatori occasionali sono aumentati del 60% rispetto allo scorso anno. Parte da questi dati dell’Istituto superiore di sanità la nuova strategia della Lega italiana per la lotta contro i tumori di, che vuole convincere i ragazzi ad abbandonare il pacchetto puntando sulla sensibilità della ‘generazione Greta’ per l’ambiente. Perché “un albero non merita di diventare 300 sigarette”, ammonisce il presidente dellameneghina Marco Alloisio, durante l’incontro ‘Il pianeta in: c’è chi dice no!’ che si è svolto oggi a Palazzo Marino, sede del Comune di, in vista della Giornata mondiale senza tabacco del 31 maggio. Secondo una ricerca Doxa commissionata dallacittadina, condotta su un campione nazionale ditra 18 e 29 anni, ...

venti4ore : Lilt Milano lancia campagna contro fumo - LombardiaBT : Ansa #news #Lombardia: Lilt Milano lancia campagna contro fumo - varesenews : Busto dice stop al fumo: “Dai, spegnila. Non mandiamo in fumo il pianeta” -