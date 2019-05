Fucilate contro un appartamento | ma i banditi sbagliano bersaglio

Brindisi - Fucilate contro un'auto per rapinare un carico di lumache : ladri in fuga : Torna l'incubo rapine a Brindisi e questa volta ad essere preso di mira non è stato un ufficio postale o un esercizio commerciale, ma bensì un automobilista che la scorsa notte, intorno alle 2:40, stava tranquillamente percorrendo la strada ex Ss16, quando all'improvviso, nei pressi del distributore Tamoil, quasi allo svincolo per Tuturano, è stato affiancato da una Fiat Panda di colore bianco, poi risultata rubata, con a bordo quattro persone. ...