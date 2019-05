Francesca Vecchioni | Avevo paura di dire che ero figlia di Roberto

ilgiornale

(Di martedì 28 maggio 2019) Marina Lanzone In un'intervista al Corriere della Sera, ladel cantautore si racconta. Parla delle difficoltà incontrate nella vita a causa del suo cognome, ma anche dei vantaggi Essere unad’arte non è sempre facile e, primogenita del celebre cantautore, lo sa bene. Per anni è rimasta in disparte, lontana dai riflettori, lavorando nel campo finanziario. Ma con il tempo ha dovuto accettare che il “peso” del suo cognome avrebbe anche potuto aiutarla nel sostenere le sue battaglie, in quanto omosessuale e madre di due gemelle. “A lungo ho lottato contro una specie di coming out rovesciato: nontantodidi essere omosessuale, quanto di esseredi. Mi sembrava di prendere meriti non miei”, ha dichiaratoin un’intervista al Corriere della Sera. È stata la prima donna a posare sulla copertina di ...

