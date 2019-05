Francesca De André e Gennaro si sono baciati | Barbara d’Urso ne è sicura

Grande Fratello - Biagio D'Anelli sull'ex di Francesca De Andrè : «Gli ho messo due paparazzi dietro e l'hanno beccato» : Grande Fratello 16, a Pomeriggio 5 si parla dell'acceso confronto tra Francesca De Andrè e l'ex fidanzato Giorgio Tambellini, che ha ammesso il tradimento. Tra gli opinionisti in...

Grande Fratello 16 - le immagini hot di Gennaro e Francesca De André in diretta a Mattino Cinque : Ci voleva l'ingresso di Taylor Mega o, molto più probabilmente, il tentativo di chiarimento, finito per nulla bene, con l'ex fidanzato Giorgio Tambellini, per far sì che Francesca De André si lasciasse finalmente andare con Gennaro Lillio. Le immagini del risveglio decisamente piacevole tra Francesca e Gennaro, riprese ovviamente dalle attentissime telecamere presenti nella casa del Grande Fratello, sono andate in onda addirittura in ...

Grande Fratello - anche Kikò Nalli perde la testa. E di mezzo c’è ancora lei - Francesca De Andrè : Un’altra Grande puntata, l’ottava per la precisione, del Grande Fratello. Protagonista assoluta sempre lei: Francesca De Andrè, figlia di Cristiano e nipote del celebre Faber. Talmente protagonista da chiedersi “cosa sarebbe stato il Grande Fratello senza Francesca De André?”. E qualcuno ha già risposto: “Poco, pochissimo, quasi nulla”. In effetti sono almeno quattro puntate che il reality condotto da Barbara D’Urso gira attorno – in ...

GF Francesca De Andrè attacca Dori Ghezzi : Dori Ghezzi aveva rilasciato un’ intervista al settimanale “Sono” e per la prima volta parlava di sua nipote Francesca De Andrè. Durante la diretta dell’ottava puntata del Grande Fratello 2019, Barbara D’Urso mostra a Francesca qualche stralcio che ha parole molto dure nei confronti delle moglie del nonno: «Barbara onestamente io non voglio parlare di questa persona. Avrebbe potuto pagarmi un collegio privato e invece mi ha ...

Gf - Francesca De André e Gennaro Lillio ancora più vicini dopo l’addio a Giorgio - : Luana Rosato Francesca De André e Gennaro Lillio si sono lasciati andare a coccole e tenerezze dopo l'ottava puntata del GF16: tra loro pare sia scattato il bacio sotto le coperte La mattinata nella Casa del Grande Fratello 16 è iniziata tra coccole ed effusioni per Francesca De André e Gennaro Lillio, ripresi sotto le coperte mentre si lasciavano andare incuranti delle telecamere. Le immagini che hanno mostrato l’avvicinamento tra ...

«Grande Fratello 16» : basta con il tradimento di Francesca De Andrè! : Grande Fratello 16, i concorrentiGrande Fratello 16, i concorrentiGrande Fratello 16, i concorrentiGrande Fratello 16, i concorrentiGrande Fratello 16, i concorrentiGrande Fratello 16, i concorrentiGrande Fratello 16, i concorrentiDi tradimenti e di faccia a faccia, con tutte le smorfie di disapprovazione e le mani che non stanno mai ferme del caso, al Grande Fratello ce ne sono sempre stati. Quello che avvolge Francesca De Andrè e la sua ...

Giorgio Tambellini - ex Francesca de Andrè/ Luca Onestini : 'Complotto contro di lui' : Giorgio Tambellini, ex fidanzato di Francesca De Andrè: Luca Onestini convinto che si sia un complotto, ma chi ne è vittima e chi carnefice?

Dori Ghezzi si rifiutò di prendermi in affidamento! Francesca de André contro la nonna : Francesca De André viene a conoscenza delle dichiarazioni di Dori Ghezzi sulla sua partecipazione al Grande Fratello 16 e tuona contro la compagna di Fabrizio De André. L’ottava puntata del Grande Fratello 16 ha visto, ancora una volta, Francesca de André protagonista: prima per il duro confronto con Giorgio Tambellini, e poi per la notizia relativa le ultime dichiarazioni di Dori Ghezzi sulla sua partecipazione al reality show.-- Chiamata ...

Grande Fratello - Giorgio discute con Francesca De André - Barbara D’Urso sbotta : “Vai via - non abbiamo bisogno di te per l’audience” : Giorgio Tambellini è rientrato nella casa del Grande Fratello per un confronto con quella che è ormai la sua ex fidanzata, Francesca De André. La nipote di Fabrizio ha passato una settimana molto travagliata dopo che nella scorsa puntata del reality di Canale 5 le era stato rivelato che lui l’aveva tradita con la sua migliore amica e poi lasciata con un messaggio pubblicato su Instagram. All’inizio, Francesca De Andrè è rimasta ...

Kikò Nalli/ Lite con Francesca De Andrè : 'Non permetterti mai di parlarmi così' - GF - : Kikò Nalli, Grande Fratello 2019: Lite in diretta con Francesca De Andrè. Volano parole forti tra i due concorrenti: 'Non rompere il ca**o'.