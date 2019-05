Fotografare la voce | realizzare l’impossibile per superare una fatica

meteoweb.eu

(Di martedì 28 maggio 2019) Si puòla? È quanto abbiamo chiesto agli artisti che hanno partecipato pro bono alla mostra che prende, appunto, il titolo dila. Tra suoni ed espressioni. Una provocazione? Forse. Ma soprattutto un punto di partenza per raccontare il mondo dietro. Dietro la balbuzie, dietro l’arte, dietro i gesti, le forme espressive. Dietro l’autismo. Tanti temi, tutti riuniti in un percorso che vuole coinvolgere per far comprendere, emozionare per condividere. Immaginata dal Centro Medico Vivae curata da Marco Marezza, la collettiva – nell’ambito della Milano Pho Week, patrocinata dal Comune di Milano e organizzata da ARtsFor – mette in scena le opere di 5 fotografi di diversa estrazione. Da un lato artisti di fama internazionale, come Mauro Balletti, più noto come il fotografo di Mina, con una storia artistica personale che continua a far ...

