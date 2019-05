Formula 1 | si mette male per Ferrari e Red Bull | Hamilton svela il prossimo asso della

Formula 1 - Vettel ammette : “buon risultato - ma non un buon fine settimana. Giovinazzi? Mi ha fatto perdere due secondi” : Il pilota della Ferrari ha parlato della gara di oggi, ammettendo che non si sarebbe aspettato il secondo posto Un secondo posto arrivato grazie alla penalizzazione inflitta a Verstappen, utile a Sebastian Vettel di guadagnare una posizione e chiudere alle spalle di Lewis Hamilton. photo4/Lapresse Un risultato positivo per il tedesco, sicuramente inaspettato alla vigilia: “il modo in cui è andata la gara ci ha permesso di trarre ...

Formula 1 – Toto Wolff ammette : “nel finale strategia sbagliata. Critiche di Hamilton? Siamo il suo ‘muro del pianto'” : Toto Wolff ammette di aver sbagliato la scelta delle gomme nel finale di gara e incassa le Critiche di Hamilton con un sorriso: il team principal Mercedes critica invece la penalità assegnata a Verstappen Ancora una vittoria per la Mercedes in questo inizio di stagione, anche se questa volta niente doppietta. Hamilton chiude al primo posto a Montecarlo nonostante qualche problema alle gomme nel finale, Bottas si piazza terzo dietro Vettel. ...

Formula 1 – Erroraccio della Ferrai in qualifica - Camilleri ammette : “Charles? Abbiamo chiesto scusa - è un principe” : Louis Camilleri, le scuse a Charles Leclerc e la carica data ai piloti alla vigilia del Gp di Monaco: le parole dell’amministratore delegato Ferrari Manca pochissimo al via del Gp di Monaco, sesto appuntamento della stagione 2019 di Formula 1. I piloti, schierati in griglia di partenza, hanno osservato un emozionante minuto di silenzio per salutare Niki Lauda, scomparso il 20 maggio. photo4/Lapresse Prima della partenza del Gp di ...

Formula 1 - Binotto ammette il clamoroso errore della Ferrari : “vi spiego cosa abbiamo combinato” : Il team principal della Ferrari è apparso davanti ai media per spiegare i motivi che hanno portato agli errori commessi oggi dal Cavallino in qualifica a Monaco Una giornata da dimenticare per la Ferrari, errori su errori hanno infatti caratterizzato le qualifiche del Gp di Monaco del Cavallino, riuscito a strappare solo un quarto posto con Vettel. Photo4/LaPresse Per via di alcuni calcoli errati fatti al box, Leclerc partirà sedicesimo ...

Formula 1 - Kimi Raikkonen non smette di sorprendere : la richiesta all’Alfa Romeo è davvero spiazzante : Il pilota finlandese ha fatto al suo team una richiesta particolare, che nessuno si sarebbe mai aspettato Il Gran Premio di Monaco in programma domenica sarà il 300° in carriera per Kimi Raikkonen, che taglierà questo traguardo al volante dell’Alfa Romeo Racing. Una ricorrenza prestigiosa, che il pilota finlandese però non ha nessuna intenzione di festeggiare, prova ne è la richiesta sorprendente rivolta al proprio team di cancellare ...

Formula 1 – Ferrari - stagione finita? Binotto ammette : “Mondiale? Tanti punti da recuperare. Lavoriamo già alla macchina 2020” : Ferrari costretta ad inseguire la Mercedes già dalle prime gare del Mondiale: il team principal Mattia Binotto non nasconde le difficoltà della rossa e parla già della stagione 2020 I test invernali avevano regalato Tanti sorrisi in quel di Maranello: la Ferrari 2019 sembrava una macchina in grado di dare grande filo da torcere alle Mercedes e magari proprio questo si sarebbe rivelato l’anno buono per spezzarne il dominio. Le prime 5 gare ...

Formula 1 – Verstappen tra alti e bassi a Monaco : “ecco cosa è successo! Mercedes? Non credo che potremo mettergli pressione” : Le sensazioni di Max Verstappen al termine della prima giornata di prove libere del Gp di Monaco Giornata di alti e bassi per Max Verstappen sulla pista di Montecarlo: se al mattino l’olandese ha chiuso al secondo posto le prime sessioni di prove libere del Gp di Monaco, nel pomeriggio non è riuscito a far meglio del sesto tempo. “C’erano tanti detriti che volavano per aria, abbiamo avuto anche una perdita al radiatore ...

Formula 1 - Toto Wolff ammette : “mi sento uno zombie - continuo a riguardare le nostre foto e…” : Il team principal della Mercedes è tornato a parlare della morte di Niki Lauda, rivelando di avvertire molto la sua mancanza L’assenza di Niki Lauda si fa sentire eccome in casa Mercedes, considerando quanto l’ex pilota austriaco sia stato presente nel box nel corso degli ultimi anni. LaPresse/Photo4 La sua morte ha toccato profondamente tutti i membri del team, in particolare Toto Wolff che ha esternato le sue emozioni nel ...

Formula 1 – Crisi Ferrari a Barcellona - Vettel costretto ad ammetterlo : “non guardiamo più alla vittoria finale” : Ancora una doppietta Mercedes, Ferrari addirittura fuori dal podio: è Crisi nera nella scuderia di Maranello. Vettel ammette di non pensare più alla vittoria finale Cinque gare, cinque doppiette Mercedes. Hamilton e Bottas o Bottas e Hamilton che sia, il discorso non cambia: anche a Barcellona è stato dominio Mercedes. La Ferrari non è riuscita a tenere il passo delle ‘Frecce d’Argento’, concludendo la gara catalanata ...

Formula 1 – Ferrari in difficoltà a Barcellona - Binotto ammette : “weekend difficile - vengono fuori punti deboli che…” : Ferrari in difficoltà a Barcellona: il team principal Binotto analizza i problemi evidenziati sul circuito catalano dalle monoposto di Vettel e Leclerc Ferrari ancora una volta in difficoltà. L’esordio europeo sulla pista di Barcellona non ha portato con sè grandi risultati per la Rossa che si ritrova ancora dietro le due Mercedes. Al termine delle qualifiche, Sebastian Vettel è risultato il migliore dei due piloti della scuderia di ...

Formula 1 – Il Gp del Brasile pronto a spostarsi a Rio de Janeiro nel 2020 - ma San Paolo promette battaglia : Il presidente del Brasile ha annunciato lo spostamento a partire dal 2020, ma gli organizzatori del Gp di Interlagos rispondono di avere un contratto che comprende anche la prossima stagione Il Gran Premio del Brasile dovrebbe svolgersi a Rio de Janeiro nel 2020 e non più a San Paolo, l’edizione del 2019 dunque si tratterebbe dell’ultima sulla pista di Interlagos. LaPresse/Photo4 A rivelarlo è il presidente del Brasile Jair ...

Formula 1 – Albon conosce a fondo Leclerc - il pilota Toro Rosso ammette : “vi svelo il segreto di Charles” : Albon conosce il segreto di Charles Leclerc: le parole del giovane pilota della Toro Rosso Leclerc ha dimostrato sin dalla prima gara della stagione 2019 di Formula 1 di avere grande talento. Il giovane monegasco non è ancora riuscito ad ottenere il risultato tanto desiderato, ovvero la vittoria, sfumata in Bahrain a pochi giri dal termine della gara per un problema tecnico alla sua SF90. Photo4 / LaPresse Il pilota Ferrari non ha però ...

Formula 1 - Chris Horner mette le cose in chiaro : “Verstappen guiderà la Red Bull al 100% anche l’anno prossimo” : Il team principal della Red Bull ha blindato Max Verstappen, confermando che rispetterà il suo contratto in scadenza nel 2020 Il contratto di Max Verstappen scade nel 2020, ma la Red Bull non ha nessuna intenzione di abbassare la guardia in vista della prossima stagione. photo4/Lapresse La Mercedes ha già preso informazioni sul pilota olandese, che ha ammesso di non avere avuto contatti con Wolff, nonostante le indiscrezioni trapelate per ...