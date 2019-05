Formula 1 – La Ferrari ha deciso | nei Gp di Canada e Francia niente logo ‘Mission

Formula 1 - che stoccata di Rosberg alla Ferrari : “sono campioni del mondo - ma solo in rettilineo” : L’ex pilota della Mercedes non ha lesinato una frecciatina alla Ferrari, soffermandosi poi anche su Max Verstappen Le prime sei gare di questo Mondiale hanno certificato la superiorità della Mercedes rispetto alle avversarie, in primis la Ferrari che non è riuscita finora a vincere nemmeno un Gran Premio. photo4/Lapresse Secondo Nico Rosberg il problema del Cavallino risiede nell’idea concettuale della monoposto, completamente ...

Formula 1 - i colori della Ferrari per l’ultimo viaggio : Niki Lauda verrà sepolto con la tuta del Cavallino : Il leggendario pilota austriaco verrà sepolto con la tuta Ferrari che indossò tra il 1974 e il 1977 Saranno svolti domani i funerali di Niki Lauda, scomparso una settimana fa tra la notte di lunedì e martedì. Il Duomo di Vienna ospiterà tutti coloro che vorranno dare l’ultimo saluto al presidente non esecutivo della Mercedes, che verrà sepolto però con la tuta della Ferrari. LaPresse/Photo4 Secondo i media austriaci, infatti, ...

Formula 1 - le quote condannano la Ferrari : il Mondiale già “assegnato” ad Hamilton : Formula 1, la Ferrari sembra non reagire allo strapotere di Hamilton e della Mercedes in questa stagione Quarta vittoria stagionale per Lewis Hamilton, che scatta dalla pole e domina il Gp di Monaco, sesta prova del Mondiale di Formula 1. Il britannico della Mercedes ha preceduto al traguardo la Red Bull di Max Verstappen, che però scivola in quarta posizione per una penalizzazione di cinque secondi. Sul podio vanno la Ferrari di ...

Formula 1 - Binotto ammette il clamoroso errore della Ferrari : “vi spiego cosa abbiamo combinato” : Il team principal della Ferrari è apparso davanti ai media per spiegare i motivi che hanno portato agli errori commessi oggi dal Cavallino in qualifica a Monaco Una giornata da dimenticare per la Ferrari, errori su errori hanno infatti caratterizzato le qualifiche del Gp di Monaco del Cavallino, riuscito a strappare solo un quarto posto con Vettel. Photo4/LaPresse Per via di alcuni calcoli errati fatti al box, Leclerc partirà sedicesimo ...

Formula 1 - le parole di Vettel preoccupano la Ferrari : “abbiamo un sacco di problemi…” : Il pilota tedesco ha ammesso le difficoltà della Ferrari, sottolineando però di non essersi sentito tradito dal suo team Quarto posto per Sebastian Vettel al termine delle qualifiche del Gp di Monaco, il tedesco non è riuscito a impensierire le due Mercedes e nemmeno a stare davanti a Verstappen, che scatterà di una casella davanti a lui. Photo4/LaPresse Un risultato da prendere con le pinze, che obbligherà il Ferrarista a spingere per ...

Formula 1 - frecciata velenosa di Leclerc nei confronti della Ferrari : fischiano le orecchie di Binotto : Il pilota della Ferrari ha commentato con delusione l’eliminazione dalla Q1 nelle qualifiche del Gp di Monaco Charles Leclerc subito fuori nelle qualifiche del Gp di Montecarlo, sul tracciato di casa il monegasco della Ferrari ha chiuso il Q1 in sedicesima posizione finendo per rimanere escluso. Photo4/LaPresse Il driver monegasco non è tornato in pista nel momento più caldo della sessione con i tempi di tutti i piloti che andavano ...

Formula 1 - clamoroso errore della Ferrari a Montecarlo : Leclerc eliminato in Q1 : Pessimo errore della Ferrari a Montecarlo, gli ingegneri tengono ai box Leclerc che viene eliminato già in Q1: il monegasco partirà sedicesimo Cominciano malissimo le qualifiche per la Ferrari, la scuderia di Maranello infatti perde una delle proprie monoposto già al termine della Q1 a causa di un errore clamoroso di strategia. Charles Leclerc infatti partirà sedicesima, eliminato per poco meno di cinque centesimi a causa di una tremenda ...

Formula 1 – La Ferrari pensa al colpaccio : l’ammissione di Binotto : La Ferrari pensa ad un grande ritorno: Resta nuovamente nel team di Maranello? Le parole di Binotto La Ferrari non è ancora riuscita ad ottenere un risultato positivo nella stagione 2019 di Formula 1. La Mercedes ha dominato, con 5 doppiette storiche consecutive, mentre il team di Maranello insegue ancora, cercando di risolvere i problemi che gli impediscono di lottare con le Frecce Argento. photo4/Lapresse Negli ultimi giorni si vocifera ...

Formula 1 – Cristiano Ronaldo ospite nel box Ferrari a Montecarlo - Leclerc emozionato : “fantastico incontrarti” [VIDEO] : Il Mondiale di F1 fa tappa a Montecarlo e nel box Ferrari spunta Cristiano Ronaldo: un emozionato Charles Leclerc fa gli onori di casa Il Mondiale di F1 fa tappa a Montecarlo! Nel weekend le monoposto gareggeranno sul celebre circuito cittadino monegasco, ricco di fascino e capace di ospitare una platea di vip niente male, pronti a gustarsi lo spettacolo delle 4 ruote. Già dalle prime prove del giovedì si è visto qualche volto noto a ...

Formula 1 – Ferrari - stagione finita? Binotto ammette : “Mondiale? Tanti punti da recuperare. Lavoriamo già alla macchina 2020” : Ferrari costretta ad inseguire la Mercedes già dalle prime gare del Mondiale: il team principal Mattia Binotto non nasconde le difficoltà della rossa e parla già della stagione 2020 I test invernali avevano regalato Tanti sorrisi in quel di Maranello: la Ferrari 2019 sembrava una macchina in grado di dare grande filo da torcere alle Mercedes e magari proprio questo si sarebbe rivelato l’anno buono per spezzarne il dominio. Le prime 5 gare ...

Formula 1 - Binotto e la distanza Ferrari-Mercedes : “ecco da cosa dipende sino ad ora” : Mattia Binotto, team principal della Ferrari, ha parlato del gap con la Mercedes dettato principalmente dalla questione gomma Mattia Binotto, team principal della Ferrari, ha parlato questa sera alla vigilia di un weekend che si prevede essere difficile per la rossa. Il paragone con la Mercedes ancora non regge, come rivelato anche da Binotto a Skysport. Parte dei motivi sono da addebitare alle questioni legate alle gomme: “il grip ...

Formula 1 – Terminate le FP2 a Montecarlo : Mercedes di un altro pianeta - gap abissale con la Ferrari [TEMPI] : Le due Mercedes dominano la seconda sessione di prove libere, comandando il gruppo con Hamilton davanti a Bottas di 81 millesimi. Terza la Ferrari di Vettel, staccato di sette decimi dalla vetta La Mercedes domina a Montecarlo, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas fanno la voce grossa anche nella seconda sessione di prove libere del Gp di Monaco, lasciando solo le briciole ai propri avversari. photo4/Lapresse Davanti a tutti si piazza, come ...

Formula 1 – Terminate le FP1 a Montecarlo : Hamilton sprinta davanti a Verstappen - Ferrari in ritardo [TEMPI] : Lewis Hamilton è il più veloce al termine della prima sessione di prove libere del Gp di Monaco, dietro di lui si piazzano Max Verstappen e Bottas Lewis Hamilton comincia alla grande il week-end di Montecarlo, piazzandosi davanti a tutti al termine della prima sessione di prove libere. Tra le stradine del Principato di Monaco, il pilota della Mercedes ferma il crono sull’1:12.106, precedendo di soli 59 millesimi la Red Bull di Max ...

Formula 1 – Leclerc al suo primo Gp di casa con la Ferrari! Charles con i piedi per terra - ma le sue parole fanno sperare i fan : Le sensazioni di Leclerc alla vigilia del suo primo Gp di casa con la Ferrari: le parole del giovane monegasco in conferenza stampa a Montecarlo Uno dei weekend di gara più affascinanti del calendario è ormai alle porte: i piloti di Formula 1, in lutto per la scomparsa di Niki Lauda, sono pronti per dare il via ufficiale al Gp di Monaco. Come da tradizione, i campioni delle quattro ruote sono stati protagonisti oggi, di mercoledì anzichè ...