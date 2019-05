Formula 1 | clamorosa indiscrezione dall’Inghilterra | Vettel si ritira al termine della

sportfair

(Di martedì 28 maggio 2019) Secondo quanto riferito dal giornalista Joe Saward nella sua newsletter, il pilota tedesco potrebbe lasciare la Ferrari e la1 aldi questa stagione L’è davveroe riguarda Sebastian, che potrebbe lasciare la Ferrari e la1 alstagione in corso. Photo4/LaPresse A lanciarla è il giornalista britannico Joe Saward che, nella propria newsletter chiamata ‘Joe Saward business of motorsport’, ha parlato di alcune voci circolate nel paddock di Montecarlo circa un presunto addio dia fine campionato. Secondo il reporter inglese, il pilota tedesco avrebbe capito di non essere più in grado di arrivare a conquistare il titolo mondiale, soprattutto considerando la pressione che grava sulle sue spalle in Ferrari. L’arrivo di Leclerc ha complicato i suoi piani, dovendo tener testa ad un pilota ...