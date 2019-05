Formula 1 | che stoccata di Rosberg alla Ferrari | “sono campioni del mondo | ma solo in

Formula 1 – Valentino Rossi chiama - Kimi Raikkonen risponde : “grazie leggenda - spero che…” : Kimi Raikkonen ringrazia Valentino Rossi per il videomessaggio di congratulazioni per i 300 Gp in Formula 1 Kimi Raikkonen ha raggiunto domenica quota 300 Gp: il finlandese ha ricevuto tantissimi messaggi di congratulazioni, tra cui anche quello di Valentino Rossi. Il Dottore si è complimentato col finlandese dell’Alfa Romeo, nonostante i due non si siano mai incontrati. Il videomessaggio di Valentino Rossi ha particolarmente colpito ...

Formula 1 - clamorose accuse di Helmut Marko : “Hamilton andava punito - ma so perchè non lo hanno fatto” : Il consulente della Red Bull è tornato a parlare del duello avvenuto a Montecarlo tra Hamilton e Verstappen, sottolineando come il britannico avrebbe dovuto ricevere una penalità Helmut Marko non ha mai fatto mistero di amare le polemiche, provando ad alimentarlo in ogni momento possibile. Il contatto avvenuto tra Lewis Hamilton e Max Verstappen durante il Gp di Montecarlo ha rappresentato una di quelle situazioni, utili al super ...

Formula 1 - retroscena Verstappen a Montecarlo : ecco perchè Max non è riuscito a sorpassare Hamilton : Il pilota della Red Bull è rimasto a lungo dietro Hamilton, non riuscendo a superarlo per un motivo ben preciso Una dimenticanza costata carissima, un errore di distrazione che non ha permesso a Max Verstappen di attaccare e superare Lewis Hamilton nel finale del Gp di Montecarlo, nonostante fosse in netta difficoltà. Photo4/LaPresse Secondo quanto emerso nel day-after, il pilota della Red Bull si è dimenticato di tornare alla mappatura da ...

Formula 1 – Raikkonen raggiunge quota 300 Gp - i complimenti arrivano anche da… Valentino Rossi : “che annata il ’79” [VIDEO] : Kimi Raikkonen raggiunge lo speciale traguardo dei 300 Gp in Formula 1: dai social arriva il videomessaggio di congratulazioni di Valentino Rossi Ieri Kimi Raikkonen ha raggiunto il fantastico traguardo di 300 Gp in Formula 1. Alla vigilia del Gp di Monaco il finlandese dell’Alfa Romeo non sembrava particolarmente attirato dall’idea di festeggiare questo traguardo, ma il team lo ha voluto comunque celebrare con una torta, ...

Gran gara per i piloti DS TECHEETAH Jean-Éric Vergne e André Lotterer in Germania, con un podio e punti preziosi nell'E-Prix di Berlino. Dall'ottava posizione in qualifica, Jean-Éric Vergne è arrivato fino alla terza, salendo sul podio della decima manche del Campionato di Formula E. I 15 punti conquistati gli hanno permesso di allungare il

Formula 1 – Che ridere in conferenza stampa con i protagonisti del Gp di Monaco! Vettel si prende gioco di Bottas : “sei sicuro che casa tua sia ancora lì?” [VIDEO] : Simpatico siparietto nella conferenza stampa post gara al Gp di Monaco tra Hamilton, Bottas e Vettel: il tedesco della Ferrari esilarante E’ Lewis Hamilton il vincitore del Gp di Monaco: il britannico della Mercedes è salito sul gradino più alto del podio, seguito da Vettel e Bottas, che hanno approfittato della penalizzazione di Verstappen, scivolato dal secondo al quarto posto, per guadagnare una posizione. Sono stati dunque loro ...

Formula 1 - Hulkenberg bacchetta Leclerc : “è stato troppo ambizioso - penso che fosse un po’ frustrato” : Il pilota della Renault è tornato a parlare dell’incidente che lo ha visto protagonista insieme a Leclerc a Monaco, bacchettando il ferrarista Il Gp di Monaco era iniziato alla grande per Charles Leclerc, riuscito a superare in breve tempo Lando Norris e Romain Grosjean prima di entrare in rotta di collisione con Nico Hulkenberg. photo4/Lapresse Un incidente, quello avvenuto alla Rascasse, che ha rovinato la gara di entrambi e ...

Formula 1 – Toto Wolff ammette : “nel finale strategia sbagliata. Critiche di Hamilton? Siamo il suo ‘muro del pianto'” : Toto Wolff ammette di aver sbagliato la scelta delle gomme nel finale di gara e incassa le Critiche di Hamilton con un sorriso: il team principal Mercedes critica invece la penalità assegnata a Verstappen Ancora una vittoria per la Mercedes in questo inizio di stagione, anche se questa volta niente doppietta. Hamilton chiude al primo posto a Montecarlo nonostante qualche problema alle gomme nel finale, Bottas si piazza terzo dietro Vettel. ...

Formula 1 – Hamilton sincero : “Montecarlo circuito difficile ma bellissimo. Posso tornare a casa a cucinare - non ho uno chef!” : Lewis Hamilton si gode il ‘contorno’ glamour di Montecarlo prima della gara: il pilota Mercedes vive nel Principato e scherza sul fatto di non avere uno chef e cucinare i suoi pasti da solo Dopo la pole position ottenuta ieri al termine delle qualifiche, Lewis Hamilton potrebbe aver già ipotecato il successo nella gara di Montecarlo. Sul circuito del principato infatti, è complicato superare ed un pilota esperto e veloce come ...

Formula 1 - Ricciardo sorride : “ci siamo presi qualche rischio - ma la macchina resta difficile da guidare” : Felice e soddisfatto Daniel Ricciardo dopo le qualifiche del Gp di Monaco, l’australiano sorride per il settimo posto in griglia Lewis Hamilton in pole position e due Mercedes in prima fila nel Gp di Montecarlo, sesta tappa del Mondiale di Formula 1. L’inglese ha centrato la prima posizione in griglia con il tempo di 1’10”166, appena 86 millesimi meglio del suo compagno di squadra Valtteri ...

Formula 1 – Hamilton euforico - Bottas deluso - Verstappen sorride : le parole dei piloti dopo le qualifiche di Montecarlo : Lewis Hamilton entusiasta per la pole, Bottas deluso per la ‘beffa’ nel finale, Verstappen si gode il terzo posto: le parole dei piloti dopo le qualifiche di Montecarlo Ancora una volta, quando conta davvero, è la Mercedes a dettare legge. dopo la buona prova di Leclerc nelle Fp3 che aveva fatto ben sperare in vista delle qualifiche, il giovane monegasco è rimasto fuori addirittura al Q1, a causa di un incredibile errore di ...

Formula 1 – A Montecarlo spunta Cesc Fabregas : “tifo Hamilton - che fenomeno! Esperienza incredibile guardare il Gp” : Cesc Fabregas, calciatore del Monaco, si aggira nel paddock di Montecarlo: lo spagnolo ha rivelato di fare il tifo per Hamilton e ha svelato di essere rimasto sorpreso dalla grande mole di lavoro che c’è dietro una gara di F1 Lo spettacolo della Formula 1 si sposta a Montecarlo! Il celebre Gp cittadino del Principato attira, come sempre, vip e volti noti di sport e spettacolo e anche l’edizione 2019 non ha deluso le attese. In ...

Con 38 punti di vantaggio dopo la nona delle tredici gare del calendario 2018/2019, DS TECHEETAH è in testa al Campionato di Formula E. Jean-Éric Vergne è l'unico pilota che a Monaco ha replicato la vittoria nel campionato di quest'anno, salendo al primo posto nella classifica Piloti. Il suo team mate André Lotterer occupa il

Formula 1 - nuovo omaggio della Mercedes per Lauda : sulle W10 a Montecarlo spunta anche… l’halo rosso [FOTO] : La scuderia campione del mondo ha deciso di colorare di rosso l’halo delle proprie monoposto a Montecarlo in omaggio a Niki Lauda Non solo la scritta ‘Danke Niki‘ sul musetto e la stella rossa sul cofano motore, la Mercedes ha deciso di fare un altro omaggio a Niki Lauda, scomparso nella notte tra lunedì e martedì in Svizzera. Il team di cui l’austriaco era presidente non esecutivo ha deciso di dipingere di rosso ...