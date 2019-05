Flat tax | Salvini | «Pronto piano da 30 mld» Domani conti dell' Italia sul tavolo della

Flat tax - manovra da 30 miliardi - Salvini è pronto Di Maio non può dire di no : Forte delle ultime votazioni europee, Salvini si prepara a dettare leggi dentro l’alleanza di governo Matteo Salvini forte del 34% delle europee tracima dalla scrivania del Viminale a quella di altri ministeri, e detta l’agenda di governo anche a Tesoro e al presidente del Consiglio. Il ministro dell’Interno ha infatti rilanciato non solo sul decreto sicurezza, ma anche sulla manovra … Continue reading Flat Tax, manovra ...

La manovra secondo Matteo Salvini. Fra Flat tax e no all'aumento Iva - si parte da 50 miliardi : Di qua il risultato elettorale da onorare, ossia lo sforamento delle regole europee promesso dal vicepremier Matteo Salvini. Di là il Patto di stabilità che sorregge l’euro, e su cui Bruxelles - rassicurata da un voto che complessivamente non ha affatto ribaltato gli equilibri - intende tracciare una linea rossa. È tutto qui lo scontro fra Roma e Bruxelles che caratterizzerà i prossimi mesi. E le cifre, unite ai ...

Salvini - il piano da 50 miliardi : Flat tax e pace fiscale - stop a Iva e a bonus Renzi : «La proposta della Lega è pronta e documentata centesimo per centesimo, siamo pronti a portarla in Consiglio dei Ministri» dice il segretario Matteo Salvini. Ecco cosa c’è dentro

Conte : “Io commissariato da Salvini? No - è sempre stato nel governo. Flat tax? Non abbiamo ancora parlato di manovra” : Non si sente commissariato da Matteo Salvini perché il segretario della Lega “ha sempre fatto parte delle forze del mio governo”. Dice di essersi tenuto lontano dalla campagna per le Europee e quindi lascia ai due partiti che lo sostengono eventuali commenti. E a chi gli chiede qualcosa della Flat tax da 30 miliardi risponde: “Non abbiamo ancora iniziato a discutere della manovra economica”. Il presidente del Consiglio ...

Cottarelli avverte Salvini sul grande rischio della Flat tax : flat tax, questo il nuovo mantra di Salvini che ora spinge per ottenerla ed è disposto a forzare la mano, consapevole della difficoltà del proprio alleato di Governo. Ma Carlo Cottarelli, direttore osservatorio conti pubblici università Cattolica, durante l’incontro di stamattina a Milano, dal titolo “Finalmente una nuova stagione per finanziare le Pmi”, è stato piuttosto critico: “La strategia di Salvini sulla flat tax ...

