Flat tax | Salvini | pronto piano da 30 miliardi su famiglie e imprese fino a 50mila euro

Matteo Salvini : "La Lega propone 30 miliardi per la Flat tax" : Matteo Salvini è uscito trionfante dalle elezioni europee in Italia, con la sua Lega riuscita a conquistare il 34,33%, e questo exploit avrà delle importanti conseguenze sull'esecutivo di Giuseppe Conte. Se è vero che il leader della Lega ha assicurato di non voler far crollare il governo, è altrettanto vero che sarà inevitabilmente Matteo Salvini a dettare la linea in futuro, pur rispettando il contatto di governo firmato col Movimento 5 ...

Salvini : “Pronta proposta Lega - 30 miliardi per Flat tax”. Poi il monito all’Ue : “Finito il tempo dei richiami” : “Trenta miliardi di euro, questa è la proposta documentata centesimo per centesimo che siamo pronti a portare in Consiglio dei ministri e in Parlamento studiata dagli economisti della Lega” per la “riduzione fiscale, la ‘tassa piatta’ sui redditi delle imprese e delle famiglie almeno fino a 50mila euro”. Lo ha annunciato in diretta facebook il ministro dell’Interno e leader della Lega Matteo Salvini. ...

Fisco : Furlan - 'Flat tax? Premiare lavoratori e pensionati' : Palermo, 28 mag. (Adnkronos) - "Il Paese da tanto tempo ha bisogno di una riforma del Fisco ma deve essere una riforma che premia quello che rappresenta l'85% dell'erario e cioè i lavoratori dipendenti e i pensionati che sono i veri azionisti dell'erario italiano. Ci vuole una riforma fiscale che re

Tav - Flat tax - autonomia : Salvini detta l'agenda : «Un mese per decidere» : «Forse Giggino non ha capito come sono andate le elezioni e che d'ora in poi sarò io decidere cosa si fa e cosa non si fa. Non si è mai visto un leader di partito che perde la...

