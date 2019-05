Fiorentina-Genoa è lo specchio dell’Italia | oltre il biscotto

Fiorentina-Genoa zeroazzero è la chiosa neorealistica del campionato : Una volta, quando il Mulino Bianco era una cosa seria e le sue sorpresine avevano un inconfondibile profumo di gomma edibile, si chiamava “biscotto”. Non rimuoveremo Fiorentina-Genoa dalle nostre coscienze riducendola a quella parvenza di poltiglia noiosa che pur è stata, senza invece farne un paradigma del calcio italiano attuale. Un bel paradigma, oggigiorno, non se lo si lascia scappare così, è un tempo questo che rastrella insegnamenti nella ...

Fiorentina-Genoa - lo specchio del calcio italiano : Ieri sera la Serie A ci ha lasciato con i suoi ultimi verdetti, in una serata al cardiopalma che però è stata irrimediabilmente macchiata dal comportamento palesemente antisportivo di due squadre: Fiorentina e Genoa.La situazione al fischio d’inizioLa situazione per la lotta alla salvezza, alle 20.30 di ieri sera era questa: Genoa terzultimo con 37 punti, Empoli appeso a un filo a quota 38 e Fiorentina a 40 punti. Da lì a qualche ...

Fiorentina e Genoa accusate di “biscotto” : all’estero parlano di vergogna tutta italiana - i club si difendono : Fiorentina e Genoa non hanno dato vita ad un grande spettacolo ieri sera al Franchi, uno 0-0 abbastanza scialbo Fiorentina e Genoa si sono salvate a braccetto dopo il pareggio di ieri al Franchi. Le due squadre hanno dato vita ad una gara senza reti davvero brutta, nella quale probabilmente si è prestata attenzione più alla partita dell’Empoli che a quella che stavano giocando Fiorentina e Genoa. “È stato vergognoso, ma anche ...

Fiorentina - Biraghi : “biscotto con il Genoa? Solo cavolate…” : “Biscotto fra noi ed il Genoa? Queste sono cavolate, non ne voglio neanche parlare. Noi la partita l’abbiamo giocata, cosi’ come loro. Abbiamo avuto occasioni noi ed anche loro”. Sono le dichiarazioni di Cristiano Biraghi in relazione al match che ha portato alla salvezza contro il Genoa. “I fischi dei tifosi a fine partita? E’ normale, quando sei in una situazione del genere, una salvezza raggiunta ...

