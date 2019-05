Festa di San Giorgio a Ragusa | pellegrinaggio al cimitero

Festa di San Giorgio a Ragusa - presentato il programma : Presentata a Ragusa l'edizione 2019 dei festeggiamenti in onore di San Giorgio martire che culmineranno con le processioni del prossimo fine settimana

Roma - maniFestazione per Desirée a San Lorenzo : Fiore portato in questura. Fn Non sfila nel quartiere : Fallito il tentativo del movimento di estrema destra di raggiungere, in via dei Lucani, il presidio antifascista

Roma - maniFestazione per Desirée a San Lorenzo : la Digos blocca Fiore di FN per 'controlli' : E' stato portato in questura mentre i militanti di estrema destra stavano cercando di raggiungere, in via dei Lucani, il presidio antifascista per una manifestazione non autorizzata

Festa SANTA RITA DA CASCIA/ Domani 22 maggio : fervono preparativi a Savona : SANTA RITA da CASCIA, Domani 22 maggio si celebra la SANTA delle rose e delle cause impossibili. Come si prepara la FESTA a Savona.

Festa islamica rischia di saltare a causa della pioggia : parrocchia di Sant’Andrea Apostolo salva il Ramadan : La pioggia rischiava di far saltare la Festa islamica e allora la parrocchia vicina ha prestato il salone. E’ successo ieri sera a Bologna, in zona Barca, dove da tempo e’ in piedi un percorso di integrazione e di dialogo interculturale e interreligioso, che coinvolge il quartiere Reno e alcune parrocchie del territorio. Ieri era in programma l’Iftar, momento di condivisione del cibo nell’interruzione del digiuno ...

Nel clou a Comiso la Festa di Maria Santissima Addolorata : Entrano nel clou a Comiso i festeggiamenti in onore di Maria Santissima Addolorata. Ricco il programma di appuntamenti venerdì,sabato e domenica

Bari - 'Folla per Di Maio' : ma è la Festa di San Nicola - la fake news diventa virale : Su Facebook è bastata una foto per far credere a tutti che una folla oceanica fosse scesa in strada, a Bari, per fare gli onori al vicepremier e ministro del lavoro e dello sviluppo economico Luigi Di Maio. L'immagine, pubblicata sulla pagina social "Movimento del Cambiamento" ritraeva in realtà le persone assiepate sul lungomare del capoluogo pugliese l'8 maggio scorso, quando, in occasione della festa di San Nicola, come ben si sa patrono ...

"Folla oceanica per Di Maio a Bari" - ma la foto è della Festa di San Nicola : Migliaia di persone invadono le strade di Bari. Una folla oceanica immortalata dall’alto del lungomare Nazario Sauro del capoluogo pugliese. Tutti con il naso all’insù, a guardare il passaggio delle frecce tricolore. È il pomeriggio dell’8 maggio, giorno di San Nicola, patrono cittadino. Qualcuno però ha avuto l’idea di spacciarla per la folla accorsa al comizio di Luigi Di Maio. Il leader del ...

"Folla per Di Maio" - ma è la Festa di San Nicola. Sostenitori M5s inciampano nella fake news : La pagina Facebook 'Movimento del Cambiamento', forse in maniera ironica, pubblica la foto della folla sul lungomare. Ma in molti ci cascano, compresi profili istituzionali, come quello M5s Bellaria. Poi il post è stato rimosso

Juventus - squadra a riposo : i giocatori pensano alla Festa scudetto - la società al futuro : Ieri sera, la Juventus ha perso 0-2 contro la Roma. I campioni d'Italia hanno disputato un ottimo primo tempo andando vicini al gol in più occasioni. La squadra, però, nella seconda frazione di gioco è apparsa meno brillante e alla fine ha commesso alcuni errori che le sono stati fatali. Adesso per la Juve è tempo di relax visto che Massimiliano Allegri ha concesso due giorni di riposo ai suoi ragazzi: la ripresa è fissata per mercoledì ...

Elena Santarelli : leggi la lettera commovente che il figlio le ha scritto per la Festa della mamma! : Oggi è un giorno davvero emozionante per Elena Santarelli. Dopo aver annunciato la guarigione del figlio Giacomo, che ha vinto la sua battaglia contro il tumore, in questa ricorrenza speciale per tutte le mamme,... L'articolo Elena Santarelli: leggi la lettera commovente che il figlio le ha scritto per la festa della mamma! proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Elena Santarelli : le commoventi parole del figlio Giacomo per la Festa della mamma : Elena Santarelli, il figlio Giacomo le scrive per la festa della mamma: le parole dolci e commoventi Oggi è un giorno davvero emozionante per Elena Santarelli. Dopo aver annunciato la guarigione del figlio Giacomo, che ha vinto la sua battaglia contro il tumore, in questa ricorrenza speciale per tutte le mamme, il suo bambino le […] L'articolo Elena Santarelli: le commoventi parole del figlio Giacomo per la festa della mamma proviene da ...

Albenga - contestazioni al comizio di Salvini : maniFestanti intonano canti partgiani. Lui : “Hanno biglietto per Sanremo” : Il leader della Lega Matteo Salvini è stato contestato al termine di un comizio ad Albenga, da un centinaio di manifestanti che hanno srotolato uno striscione con la scritta “restiamo umani“. Ci sono state urla, cori (“Salvini a lavorare”) e il rumore dei fischietti ha riempito la piazza. Poi sono state cantate ‘Bella ciao’ e ‘Fischia il vento’, inni partigiani. “I compagni si sono ...

Elena Santarelli - la lettera del figlio Giacomo guarito dal tumore nel giorno della Festa : «Sei una mamma speciale» : Per Elena Santarelli questa domenica è il giorno più bello. E non solo perché oggi si celebra la festa della mamma. Elena è una mamma felice. Giacomo, il primogenito che...