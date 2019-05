Ferrari - Primo teaser della nuova sportiva

Formula 1 – Leclerc al suo primo Gp di casa con la Ferrari! Charles con i piedi per terra - ma le sue parole fanno sperare i fan : Le sensazioni di Leclerc alla vigilia del suo primo Gp di casa con la Ferrari: le parole del giovane monegasco in conferenza stampa a Montecarlo Uno dei weekend di gara più affascinanti del calendario è ormai alle porte: i piloti di Formula 1, in lutto per la scomparsa di Niki Lauda, sono pronti per dare il via ufficiale al Gp di Monaco. Come da tradizione, i campioni delle quattro ruote sono stati protagonisti oggi, di mercoledì anzichè ...

Ferrari - partenza sprint : +22% l'utile nel primo trimestre. In crescita le consegne - target 2019 confermati : MARANELLO - La Ferrari continua a crescere e, grazie alla Portofino ma anche all'aumento delle vendite in Cina, chiude il primo trimestre con 2.610 vetture consegnate, il 22,7% in più dello stesso ...

Nuovo sprint per Ferrari : l'utile sale del 22% nel primo trimestre : MILANO - Parte bene il 2019 di Ferrari. Il Cavallino ha chiuso il primo trimestre con un utile netto di 180 milioni, in crescita del 22% rispetto allo stesso periodo del 2018, battendo le stime degli ...

Ferrari - Crescita a doppia cifra nel primo trimestre : Il Campionato di Formula 1 sta riservando, almeno per il momento, solo delusioni alla Ferrari ma la Casa di Maranello può consolarsi con i dati finanziari del primo trimestre. Nei primi tre mesi dell'anno l'azienda del Cavallino Rampante ha infatti visto le consegne, i ricavi e gli utili crescere a doppia cifra su nuovi livelli record. La Portofino spinge le consegne. Nel dettaglio le consegne, pari a 2.610 unità, sono cresciute del 22,7% ...

Gp Azerbaijan - le Ferrari volano nella terza sessione di libere : primo Leclerc - secondo Vettel : Ferrari davanti a tutti nella terza sessione di prove libere del Gp dell' Azerbaijan che si corre sul circuito cittadino di Baku . Il più veloce è stato Charles Leclerc , 1'41'604, alle sue spalle la ...

Primo Leclerc - secondo Vettel : Ferrari vola a Baku. La Mercedes stavolta deve inseguire : 'Il campionato è più combattuto di quanto non dica la classifica', ripete Toto Wolff, il team principal dei cinque volte campioni del mondo. E anche a Baku se ne vedranno delle belle. Seconda ...