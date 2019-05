Ferrari - Primi teaser della nuova sportiva - VIDEO

quattroruote

(Di martedì 28 maggio 2019) L'appuntamento è fissato per domani, 29 maggio, quando lasvelerà a Maranello una, probabilmente ibrida. Per ufficializzare la data di presentazionesupercar la Casa del Cavallino ha diramato un'immagine e unsui propri canali social, accompagnata dalla frase "dare to imagine", ovvero "osa immaginare". Spazio all'elettrificazione? Secondo le prime indiscrezioni non è da escludere che laRossa possa raggiungere una potenza prossima ai 1.000 CV grazie all'elettrificazione. Per il momento non è chiaro se il propulsore termico sarà un otto cilindri derivato dai modelli attuali oppure se laporterà al debutto un nuovo V6 sovralimentato. Quello che è certo è il fatto che lacreatura di Maranello non sarà un'eredeLa.Primo sguardo al lato B. L'immagine mostra la ricostruzione di quello che ...

