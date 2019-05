Ferrari e Mercedes | “sì” a Netflix per il sequel di “Drive to Survive”

F1 Classifica Mondiale costruttori 2019 : la graduatoria aggiornata. Mercedes a +118 sulla Ferrari : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Mercedes, Ferrari e Red Bull sono in teoria le tre scuderie che dovrebbero lottare per il titolo iridato: le Frecce d’Argento partono con i favori del pronostico per confermarsi sul trono grazie alle prestazioni di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, le ...

Monaco : in qualifica Mercedes da paura. Ferrari pure - ma in negativo : Una pole oltre la pole quella conquistata oggi da Lewis Hamilton, la seconda della stagione e qui a Monaco, l’85° in carriera. Un giro che è il nuovo record della pista, 1.10.166s, che l’ha portato a chiudere davanti a Valtteri Bottas (per soli 0.086s) e alla Red Bull di Max Verstappen. Per la Mercedes, in […] L'articolo Monaco: in qualifica Mercedes da paura. Ferrari pure, ma in negativo sembra essere il primo su ...

F1 - analisi qualifiche GP Monaco 2019 : Ferrari - confusione totale! Leclerc fuori in Q1 - solito dominio Mercedes : Le qualifiche del Gran Premio di Monaco di Formula Uno 2019 sono andate come tutti si aspettavano: Mercedes imprendibili e impegnate in una sfida interna per la pole position. Previsione assolutamente azzeccata (non che ci volesse una sfera di cristallo) con Lewis Hamilton che ha superato proprio sotto la bandiera a scacchi il tempo di Valtteri Bottas. Alle loro spalle tutto portava verso una sfida Ferrari – Red Bull, con le Rosse che ...

F1 - Risultato Qualifiche GP Monaco 2019 : Lewis Hamilton la spunta nel derby Mercedes! Ferrari crisi nera - Vettel 4° - Leclerc 16° : Uno strepitoso Lewis Hamilton centra la pole position del Gran Premio di Monaco 2019 di Formula Uno, la numero 85 della sua carriera, ma appena la seconda tra i sali-scendi ed i guard-rail del Principato. L’inglese, che voleva dedicare un grande giro alla memoria di Niki Lauda, risponde nel migliore dei modi ai tempi eccezionali del suo compagno di scuderia Valtteri Bottas andandogli a strappare la partenza al palo all’ultimo respiro ...

F1 - Qualifiche GP Monaco 2019 : Mercedes favorite ma la battaglia tra Ferrari e Red Bull si annuncia infuocata : La lunga pausa dopo le prove libere del GP di Monaco, sesto appuntamento del Mondiale 2019 di F1, non ha fatto altro che aumentare la voglia di vedere azione in pista e finalmente siamo arrivati al giorno delle Qualifiche più importanti della stagione. Lewis Hamilton ha chiuso al comando entrambe le sessioni giovedì dimostrando specialmente nel pomeriggio che l’astronave Mercedes ha tutte le carte in regola per dominare anche questo fine ...

VIDEO Highlights prove libere GP Monaco F1 : Mercedes dominante sulle strade del Principato - Ferrari in difficoltà : Primo giorno di prove libere sul tracciato di Montecarlo, sede del sesto round del Mondiale 2019 di Formula Uno, e solito dominio della Mercedes. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas hanno impresso il loro marchio nella giornata odierna, facendo la differenza dal primo all’ultimo metro, mentre per la Ferrari c’è tanto da recuperare, dovendo temere anche l’insidia rappresentata dalla Red Bull di Max Verstappen. Di seguito gli ...

Formula 1 - Binotto e la distanza Ferrari-Mercedes : “ecco da cosa dipende sino ad ora” : Mattia Binotto, team principal della Ferrari, ha parlato del gap con la Mercedes dettato principalmente dalla questione gomma Mattia Binotto, team principal della Ferrari, ha parlato questa sera alla vigilia di un weekend che si prevede essere difficile per la rossa. Il paragone con la Mercedes ancora non regge, come rivelato anche da Binotto a Skysport. Parte dei motivi sono da addebitare alle questioni legate alle gomme: “il grip ...

Formula 1 – Terminate le FP2 a Montecarlo : Mercedes di un altro pianeta - gap abissale con la Ferrari [TEMPI] : Le due Mercedes dominano la seconda sessione di prove libere, comandando il gruppo con Hamilton davanti a Bottas di 81 millesimi. Terza la Ferrari di Vettel, staccato di sette decimi dalla vetta La Mercedes domina a Montecarlo, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas fanno la voce grossa anche nella seconda sessione di prove libere del Gp di Monaco, lasciando solo le briciole ai propri avversari. photo4/Lapresse Davanti a tutti si piazza, come ...

VIDEO F1 - GP Monaco 2019 : Ferrari e Mercedes corrono nel ricordo di Niki Lauda : Il weekend del GP di Monaco di Formula Uno, ovviamente, non può che vivere nel ricordo di Niki Lauda. La scomparsa del tre volte campione del mondo è ancora una ferita aperta per tutti, specialmente per i due team che, da pilota e da presidente onorario, maggiormente hanno segnato la sua vita: la Ferrari e la Mercedes. Le livree delle monoposto hanno dediche importanti per ricordare il pilota austriaco ma, più nel complesso, ogni protagonista ...